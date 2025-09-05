Ainiui Sabaliauskui Bolonijoje nepavyko patekti į pusfinalį

Pirmajame sete lygi kova tęsėsi pirmus 6 geimus (3:3). Deja, vėliau lietuvis pralaimėjo 2 iš eilės savo padavimų serijas ir nesėkmingai baigė setą (3:6). „Break pointų“ A. Sabaliauskas neturėjo ir antrajame sete, o G. Tabacco užteko laimėti lietuvio padavimų seriją ketvirtajame geime, kad jis susikrautų pergalingą pranašumą.
A. Sabaliauskas tik 55 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu, o varžovas – 71 proc.
Lietuviui šis turnyras buvo geriausias per profesionalo karjerą. Pirmą kartą ketvirtfinalį pasiekęs A. Sabaliauskas pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 438 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Bolonijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
