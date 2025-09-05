Dapkutė ir Wilson po atkaklios kovos Heraklione „sustojo“ dvejetų pusfinalyje

Graikė su turke mačą pradėjo spurtu 3:0. Ketvirtajame geime I. Dapkutė su E. Wilson realizavo „break pointą“, bet tai ir buvo vienintelis geimas, kurį jos laimėjo šiame sete.
Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau I. Dapkutė su E. Wilson 2 kartus panaikino 2 geimų deficitus (1:3, 3:3, 3:5, 5:5) ir netgi atlaikė „match pointą“. Seto pratęsime lygi kova tęsėsi iki 5-ojo taško, nuo kurio I. Dapkutė su E. Wilson surengė spurtą 5:0.
Mačo pratęsime lietuvė su porininke ilgai vijosi varžoves (0:2, 1:4, 3:5, 4:7) ir galiausiai atstatė pusiausvyrą po 14-o taško (7:7). Deja, likusius 3 taškus pelnė graike su turke ir išplėšė pergalę.
Pirmos turnyre pagal skirstymą I. Dapkutė ir E. Wilson gavo 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus.
Trečiadienį vienetų starte 32-ejų I. Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą. I. Dapkutė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!