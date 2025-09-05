Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Wilson po atkaklios kovos Heraklione „sustojo“ dvejetų pusfinalyje

2025-09-05 16:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 16:45

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Iveta Dapkutė su brite Emma Wilson po 1 valandos 46 minučių kovos 1:6, 7:6 (7:2), [7:10] pralaimėjo prieš graikę Marianną Argyrokastriti ir turkę Defnę Cirpanli.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Iveta Dapkutė su brite Emma Wilson po 1 valandos 46 minučių kovos 1:6, 7:6 (7:2), [7:10] pralaimėjo prieš graikę Marianną Argyrokastriti ir turkę Defnę Cirpanli.

REKLAMA
0

Graikė su turke mačą pradėjo spurtu 3:0. Ketvirtajame geime I. Dapkutė su E. Wilson realizavo „break pointą“, bet tai ir buvo vienintelis geimas, kurį jos laimėjo šiame sete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau I. Dapkutė su E. Wilson 2 kartus panaikino 2 geimų deficitus (1:3, 3:3, 3:5, 5:5) ir netgi atlaikė „match pointą“. Seto pratęsime lygi kova tęsėsi iki 5-ojo taško, nuo kurio I. Dapkutė su E. Wilson surengė spurtą 5:0.

REKLAMA
REKLAMA

Mačo pratęsime lietuvė su porininke ilgai vijosi varžoves (0:2, 1:4, 3:5, 4:7) ir galiausiai atstatė pusiausvyrą po 14-o taško (7:7). Deja, likusius 3 taškus pelnė graike su turke ir išplėšė pergalę.

REKLAMA

Pirmos turnyre pagal skirstymą I. Dapkutė ir E. Wilson gavo 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus.

Trečiadienį vienetų starte 32-ejų I. Dapkutė (WTA-816) po daugiau nei 2 valandų kovos 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš neutralią atletę Valeriją Artemevą. I. Dapkutė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų