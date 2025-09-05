Kalendorius
Justina Mikulskytė po įtemptos kovos įveikė patyrusią Turkijos tenisininkę ir pateko į pusfinalį

2025-09-05 16:17 / šaltinis: Sportas.lt
Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų ketvirtfinalyje pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-199) per pustrečios valandos 2:6, 6:3, 6:2 nugalėjo 35-erių turkę Caglą Buyukakcay (WTA-348), kuri 2016 m. WTA reitinge rikiavosi net 60-a.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Pirmajame sete lygi kova vyko 4 geimus, o vėliau J. Mikulskytė pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Turkė spurtavo 5:0, taip ir nesuteikdama lietuvei nė vieno „break pointo“ (2:1, 2:6).

Lietuvė antrojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šį kartą jau kitame geime panaikino deficitą. Trečiajame geime turkė nerealizavo 4 „break pointų“, o ketvirtajame pralaimėjo savo padavimų seriją ir paleido J. Mikulskytę į priekį. Lietuvė septintajame geime atlaikė spaudimą, kai neutralizavo 2 „break pointus“, o vėliau įtvirtino pergalę sete.

Mažiausiai intrigos buvo paskutiniame sete. Lietuvė jo pradžioje laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinantį pranašumą. Turkė kiek priartėti galėjo tik ketvirtajame geime, tačiau vienintelio „break pointo“ nerealizavo.

C. Buyukakcay žaidė Rio de Žaneiro olimpiadoje ir visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose. Turkė 2016 m. laimėjo vienintelį WTA 250 serijos vienetų turnyrą per karjerą, o 2018 m. tuometinės Federacijų taurės turnyre nugalėjo 6-oje pasaulio reitingo vietoje buvusią latvę Jeleną Ostapenko. C. Buyukakcay teniso kortuose yra uždirbusi daugiau nei 1,3 mln. JAV dolerių.

J. Mikulskytė jau užsitikrino 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 1842 JAV dolerius. Lietuvės varžovė pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Taip pat penktadienį lietuvė tęs dvejetų varžybas. Nukeltame pusfinalyje J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko bandys pasiekti pergalę prieš italę Enolą Chiesą ir prancūzę Alicę Tubello.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

