  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Serbija – Suomija tiesiogiai: stebėkite Markkaneno ir Jokičiaus akistatą aštuntfinalyje

2025-09-06 20:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-06 20:30

Europos čempionate žaidžiančios rinktinės pasiekė etapą, kuriame klysti nebegalima –atkrintamąsias kovas. Aštuntfinalyje šeštadienį vakare į kovą stoja dviejų NBA žvaigždžių vedamos Serbija ir Suomija.

Europos čempionate žaidžiančios rinktinės pasiekė etapą, kuriame klysti nebegalima –atkrintamąsias kovas. Aštuntfinalyje šeštadienį vakare į kovą stoja dviejų NBA žvaigždžių vedamos Serbija ir Suomija.

0

Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Serbai savo grupėje užėmė antrąją vietą – tai lėmė paskutinėse rungtynėse patirtas pralaimėjimas prieš Turkiją 90:95.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomija krito dukart – prieš Vokietiją ir Lietuvą – bei finišavo trečia.

Serbų superžvaigždė Nikola Jokičius pelno po 20,2 taško, atkovoja po 9,2 kamuolio ir išdalina po 4,4 rezultatyvaus perdavimo. Vidutiniškai per susitikimą vienas geriausių pasaulio krepšininkų renka po 29 naudingumo balus.

Suomių NBA talentas Lauri Markkanenas įspūdingai atrodė pirmose trejose rungtynėse, tačiau tiek lietuviai, tiek vokiečiai jį sugebėjo pristabdyti. Tiesa, skaičiai vis tiek puikūs – Lauri renka po 25,4 taško, 8,2 atkovoto kamuolio ir išdalina po 2,6 perdavimo per susitikimą, naudingumo vidurkis siekia 26,8.

Šios poros laimėtojai ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzija arba Sakartvelu.

 

