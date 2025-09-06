Serbija – Suomija tiesiogiai: stebėkite Markkaneno ir Jokičiaus akistatą aštuntfinalyje

Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Serbai savo grupėje užėmė antrąją vietą – tai lėmė paskutinėse rungtynėse patirtas pralaimėjimas prieš Turkiją 90:95.
Suomija krito dukart – prieš Vokietiją ir Lietuvą – bei finišavo trečia.
Serbų superžvaigždė Nikola Jokičius pelno po 20,2 taško, atkovoja po 9,2 kamuolio ir išdalina po 4,4 rezultatyvaus perdavimo. Vidutiniškai per susitikimą vienas geriausių pasaulio krepšininkų renka po 29 naudingumo balus.
Suomių NBA talentas Lauri Markkanenas įspūdingai atrodė pirmose trejose rungtynėse, tačiau tiek lietuviai, tiek vokiečiai jį sugebėjo pristabdyti. Tiesa, skaičiai vis tiek puikūs – Lauri renka po 25,4 taško, 8,2 atkovoto kamuolio ir išdalina po 2,6 perdavimo per susitikimą, naudingumo vidurkis siekia 26,8.
Šios poros laimėtojai ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzija arba Sakartvelu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!