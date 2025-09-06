Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją!

Lietuvos rinktinei šiame susitikime galėjo padėti ir Tadas Sedekerskis, ir paskutinėse grupių etapo rungtynėse čiurną pasisukęs Margiris Normantas.
Lietuviai jau antrose rungtynėse iš eilės negalėjo remtis savo lyderiu Roku Jokubaičiu – į Miuncheno „Bayern“ persikėlęs gynėjas patyrė kryžminio raiščio ir menisko traumą. Be krepšinio įžaidėjas praleis bent pusmetį.
Neįtikėtinai lyderio vaidmens ėmėsi vienintelis likęs tikras įžaidėas Arnas Velička, kuris pelnė 21 tašką, atliko net 12 rezultatyvių perdavimų ir surinko 24 naudingumo balus.
Ąžuolas Tubelis (12 atk. kam.) ir Deividas Sirvydis (1/5 trit., 7 atk. kam.) pridėjo po 18 taškų.
Lietuviai ketvirtfinalyje susitiks su Izraeliu arba Graikija.
Netrukus papildysime.
Rungtynių eiga.
Ąžuolas Tubelis ir iš toli pataikęs Arnas Velička atidarė lietuvių taškų sąskaitą – 5:0. Prabėgus dviem minutėms latviams pirmuosius taškus tritaškiu pelnė Kristapas Porzingis, bet netrukus darkart iš toli smeigė A.Velička – 10:3. Jis toliau buvo nesustabdomas (14:6), nors K.Porzingis pelnė taškus ir vėliau dar provokavo Gyčio Radzevičiaus pražangą, atakuodamas krepšį – 10:16. Nors Ą.Tubelis gavo latvių aukštaūgio bloką, netrukus dėjimu smaginosi M.Blaževičius – 18:10. Laisvas paliktas K.Porzingis pataikė iš toli (13:18), o pirmasis keitimas Lietuvos rinktinėje įvyko likus pusketvirtos minutės kėlinyje – į aikštę žengė Tadas Sedekerskis, netrukus Rokas Giedraitis keitė antrąją pražangą gavusį G.Radzevičių, pasirodė ir Jonas Valančiūnas. Du prasiveržimus realizavo D.Sirvydis (24:15), dar vieną – A.Velička – 26:15. 28:18 – taip po pirmo ketvirčio pirmavo Lietuva.
Aikštėje jau pasirodė ir Margiris Normantas, greitai užsidirbęs pražangą, tuo tarpu Rolandas Šmitas realizavo dvi atakas paeiliui – 24:28. K.Porzingis grįžo ant parketo, spurtą tęsė Rihardas Lomažas, bet J.Valančiūnas pelnė taškus iš po krepšio – 30:26. M.Normantas grįžo ant parketo po trumpos pertraukos ir gavo pražangą puolime, bet T.Sedekerskis paleido tritaškį – 33:26. R.Šmitas pelnė taškus su M.Normanto pražanga (31:34), o A.Velička prasižengė puolime. D.Sirvydis perėmė kamuolį iš A.Žagaro, bet to taškais paversti nepavyko, tiesa, netrukus pataikė Ą.Tubelis – 41:35. Likus kiek daugiau nei minutei tritaškių kraitį atsidarė D.Sirvydis (45:35), suteikdamas dviženklę persvarą savo komandai. Po dviejų ketvirčių lietuviai pirmavo 47:37.
Nors po krepšiu pelnyti taškus lietuviams nebuvo lengva, priekyje rinktinė liko – 50:41. M.Normantas stojo mesti baudų už A.Velička, kuris nukentėjo (52:41), bet netrukus apibintuota galva grįžo į aikštę. Ą.Tubelis krovė kamuolį į krepšį (54:44), tuo tarpu latviai niekaip nepriartėjo labiau. Komandos apsikeitė klaidomis, J.Valančiūnas pelnė taškus su pražanga (59:48), baudas realizavo ir M.Blaževičius – 62:49. A.Velička pelnė lengvus taškus, bet tritaškį pataikė K.Porzingis, vis tik ketvirtį taškais uždarė Ą.Tubelis – 66:54.
Papildysime.
