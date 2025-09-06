Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
108
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją!

2025-09-06 20:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-06 20:47

Lietuvos krepšinio rinktinė nuliūdino „braliukus“ – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Europos čempionato aštuntfinalyje Rygoje 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) nugalėjo Latviją bei prasibrovė tarp 8 pajėgiausių pirmenybių komandų.

Lietuvos krepšinio rinktinė nuliūdino „braliukus“ – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Europos čempionato aštuntfinalyje Rygoje 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25) nugalėjo Latviją bei prasibrovė tarp 8 pajėgiausių pirmenybių komandų.

REKLAMA
108

Lietuvos rinktinei šiame susitikime galėjo padėti ir Tadas Sedekerskis, ir paskutinėse grupių etapo rungtynėse čiurną pasisukęs Margiris Normantas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai jau antrose rungtynėse iš eilės negalėjo remtis savo lyderiu Roku Jokubaičiu – į Miuncheno „Bayern“ persikėlęs gynėjas patyrė kryžminio raiščio ir menisko traumą. Be krepšinio įžaidėjas praleis bent pusmetį.

REKLAMA
REKLAMA

Neįtikėtinai lyderio vaidmens ėmėsi vienintelis likęs tikras įžaidėas Arnas Velička, kuris pelnė 21 tašką, atliko net 12 rezultatyvių perdavimų ir surinko 24 naudingumo balus.

REKLAMA

Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija
(42 nuotr.)
(42 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija

Ąžuolas Tubelis (12 atk. kam.) ir Deividas Sirvydis (1/5 trit., 7 atk. kam.) pridėjo po 18 taškų.

Lietuviai ketvirtfinalyje susitiks su Izraeliu arba Graikija.

Netrukus papildysime.

Rungtynių eiga.

Ąžuolas Tubelis ir iš toli pataikęs Arnas Velička atidarė lietuvių taškų sąskaitą – 5:0. Prabėgus dviem minutėms latviams pirmuosius taškus tritaškiu pelnė Kristapas Porzingis, bet netrukus darkart iš toli smeigė A.Velička – 10:3. Jis toliau buvo nesustabdomas (14:6), nors K.Porzingis pelnė taškus ir vėliau dar provokavo Gyčio Radzevičiaus pražangą, atakuodamas krepšį – 10:16. Nors Ą.Tubelis gavo latvių aukštaūgio bloką, netrukus dėjimu smaginosi M.Blaževičius – 18:10. Laisvas paliktas K.Porzingis pataikė iš toli (13:18), o pirmasis keitimas Lietuvos rinktinėje įvyko likus pusketvirtos minutės kėlinyje – į aikštę žengė Tadas Sedekerskis, netrukus Rokas Giedraitis keitė antrąją pražangą gavusį G.Radzevičių, pasirodė ir Jonas Valančiūnas. Du prasiveržimus realizavo D.Sirvydis (24:15), dar vieną – A.Velička – 26:15. 28:18 – taip po pirmo ketvirčio pirmavo Lietuva. 

REKLAMA
REKLAMA

Aikštėje jau pasirodė ir Margiris Normantas, greitai užsidirbęs pražangą, tuo tarpu Rolandas Šmitas realizavo dvi atakas paeiliui – 24:28. K.Porzingis grįžo ant parketo, spurtą tęsė Rihardas Lomažas, bet J.Valančiūnas pelnė taškus iš po krepšio – 30:26. M.Normantas grįžo ant parketo po trumpos pertraukos ir gavo pražangą puolime, bet T.Sedekerskis paleido tritaškį – 33:26. R.Šmitas pelnė taškus su M.Normanto pražanga (31:34), o A.Velička prasižengė puolime. D.Sirvydis perėmė kamuolį iš A.Žagaro, bet to taškais paversti nepavyko, tiesa, netrukus pataikė Ą.Tubelis – 41:35. Likus kiek daugiau nei minutei tritaškių kraitį atsidarė D.Sirvydis (45:35), suteikdamas dviženklę persvarą savo komandai. Po dviejų ketvirčių lietuviai pirmavo 47:37.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors po krepšiu pelnyti taškus lietuviams nebuvo lengva, priekyje rinktinė liko – 50:41. M.Normantas stojo mesti baudų už A.Velička, kuris nukentėjo (52:41), bet netrukus apibintuota galva grįžo į aikštę. Ą.Tubelis krovė kamuolį į krepšį (54:44), tuo tarpu latviai niekaip nepriartėjo labiau. Komandos apsikeitė klaidomis, J.Valančiūnas pelnė taškus su pražanga (59:48), baudas realizavo ir M.Blaževičius – 62:49. A.Velička pelnė lengvus taškus, bet tritaškį pataikė K.Porzingis, vis tik ketvirtį taškais uždarė Ą.Tubelis – 66:54.

Papildysime.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nikola Jokičius (nuotr. FIBA)
Serbija – Suomija tiesiogiai: stebėkite Markkaneno ir Jokičiaus akistatą aštuntfinalyje
Ispanijos krepšinio rinktinė (nuotr. FIBA)
Eros pabaiga: dramą išgyvenę graikai siunčia Ispaniją namo (9)
Dramatiškoje kovoje Turkija patiesė serbus: paaiškėjo 4 aštuntfinalio poros (20)
Dėl klausimo pyktelėjęs Kurtinaitis: man nusispjauti, kiek mūsų liks – žaisime pergalei (17)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
nu na
nu na
2025-09-06 08:36
kodėl tik Go,kodėl kiti kanalai nerodo,kas čia per monopolis? Kodėl tv programose tik visokie papludimio žaidimai parašyti,o vyrų čempionato aštunfinalio nė vieno?
Atsakyti
Laimės
Laimės
2025-09-06 11:27
Lietuva.
Atsakyti
neišeikit iš proto
neišeikit iš proto
2025-09-06 17:19
Kaip bus taip bus,kamuolys apvalus,vyrai kiek gali tiek žaidžia, kaip sakė dar sveikas Rokas J.-mes nepasižymime asmeniniu meistriškumu kaip vokiečiai,pridėčiau,kaip serbai ar turkai,todėl blaiviai žiūrėkime,čia ne karas,ne tragedija, laimės tik viena komanda,šįkart esame silpnesni,bet linkime sėkmės ir negauti traumų,žaisti kaip galite..spauda išpučia burbulą su kvailais pavdinmais,žurnalistai su klausimais krepšininkams.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (108)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų