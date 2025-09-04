Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Eros pabaiga: dramą išgyvenę graikai siunčia Ispaniją namo

2025-09-04 19:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 19:00

Europa turės naujus krepšinio čempionus. Titulą gynusi Ispanija (2/3) Europos čempionato C grupėje 86:90 nusileido Graikijai (4/1) ir liko be atkrintamųjų kovų.

Europa turės naujus krepšinio čempionus. Titulą gynusi Ispanija (2/3) Europos čempionato C grupėje 86:90 nusileido Graikijai (4/1) ir liko be atkrintamųjų kovų.

REKLAMA
5

Graikai laimėjo C grupę, italai liko antri, bosniai – treti, Sakartvelas – ketvirtas.

Graikija galingai pradėjo pirmą kėlinį, per kurį supurtė 31 tašką (31:20), o po dviejų kėlinių atrodė, kad Ispanijai neišvengiamai liko 20 minučių čempionate (35:50).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi po pertraukos Sergio Scariolo auklėtiniai išėjo su visai kita energija ir startavo 9:0 (44:50), o prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 5 taškai – 63:68.

REKLAMA
REKLAMA

Į kalną lipę ispanai likus pustrečios minutės po Mario Saint-Supery dvitaškio išsiveržė į priekį (84:82), bet į tai graikai atsakė 6 taškais – 88:84. Per paskutinę minutę Juancho Hernangomezas prametė visas tris baudas ir ispanams nebepavyko išsigelbėti bei pratęsti pasirodymo pirmenybėse.

REKLAMA

Ispanija per pastaruosius šešis Europos čempionatus keturissyk tapo čempione. Pastarąjį kartą ji pusfinalio Senojo žemyno pirmenybėse nepasiekė 1997 m.

Tai buvo paskutinės italo S. Scariolo rungtynės prie Ispanijos rinktoinės vairo. Antrasis jo etapas Ispanijos rinktinėje prasidėjo 2015 m., o dabar jis kibs į darbus Madrido „Real“.

Nugalėtojams Giannis Antetokounmpo per 32 minutes surinko 25 taškus (9/15 dvit., 7/12 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvius perdavimus ir 35 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

Graikija: Giannis Antetokounmpo 25 (9/15 dvit., 7/12 baud., 14 atk. kam., 9 rez. perd., 35 naud.), Tyleris Dorsey 22 (6/9 trit., 26 naud.), Kostas Sloukas 12 (6 rez. perd.), Kostas Papanikolaou 11.

Ispanija: Jaime Pradilla 14, Mario Saint-Supery 13, Xabi Lopezas-Arostegui ir Santi Aldama (8 atk. kam.) po 12.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dramatiškoje kovoje Turkija patiesė serbus: paaiškėjo 4 aštuntfinalio poros (20)
Dėl klausimo pyktelėjęs Kurtinaitis: man nusispjauti, kiek mūsų liks – žaisime pergalei (17)
Radzevičius (BNS nuotr.)
Ritmą pajutęs Radzevičius: apie naują rinktinės veidą ir Valančiūno jėgą
D.Sirvydžio tritaškiai kol kas stringa (BNS nuotr.)
Sirvydis: reakcija į Normanto traumą buvo necenzūrinė (2)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų