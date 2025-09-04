Eros pabaiga: dramą išgyvenę graikai siunčia Ispaniją namo

Graikai laimėjo C grupę, italai liko antri, bosniai – treti, Sakartvelas – ketvirtas.
Graikija galingai pradėjo pirmą kėlinį, per kurį supurtė 31 tašką (31:20), o po dviejų kėlinių atrodė, kad Ispanijai neišvengiamai liko 20 minučių čempionate (35:50).
Visgi po pertraukos Sergio Scariolo auklėtiniai išėjo su visai kita energija ir startavo 9:0 (44:50), o prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 5 taškai – 63:68.
Į kalną lipę ispanai likus pustrečios minutės po Mario Saint-Supery dvitaškio išsiveržė į priekį (84:82), bet į tai graikai atsakė 6 taškais – 88:84. Per paskutinę minutę Juancho Hernangomezas prametė visas tris baudas ir ispanams nebepavyko išsigelbėti bei pratęsti pasirodymo pirmenybėse.
Ispanija per pastaruosius šešis Europos čempionatus keturissyk tapo čempione. Pastarąjį kartą ji pusfinalio Senojo žemyno pirmenybėse nepasiekė 1997 m.
Tai buvo paskutinės italo S. Scariolo rungtynės prie Ispanijos rinktoinės vairo. Antrasis jo etapas Ispanijos rinktinėje prasidėjo 2015 m., o dabar jis kibs į darbus Madrido „Real“.
Nugalėtojams Giannis Antetokounmpo per 32 minutes surinko 25 taškus (9/15 dvit., 7/12 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvius perdavimus ir 35 naudingumo balus.
Graikija: Giannis Antetokounmpo 25 (9/15 dvit., 7/12 baud., 14 atk. kam., 9 rez. perd., 35 naud.), Tyleris Dorsey 22 (6/9 trit., 26 naud.), Kostas Sloukas 12 (6 rez. perd.), Kostas Papanikolaou 11.
Ispanija: Jaime Pradilla 14, Mario Saint-Supery 13, Xabi Lopezas-Arostegui ir Santi Aldama (8 atk. kam.) po 12.
