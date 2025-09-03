Dėl klausimo pyktelėjęs Kurtinaitis: man nusispjauti, kiek mūsų liks – žaisime pergalei

Vis tik pergalę aptemdė Margirio Normanto trauma. Po mačo vyriausiasis komandos treneris Rimas Kurtinaitis teigė, jog tikisi, kad M.Normantas bus pasiruošęs žaisti kitame mače.
„Nežinau, kaip bus, bet turime porą dienų ir tikiuosi, kad sugebėsime jį grąžinti į komandą. Turime trečią žaidėją, kuris susižeidė. Tai neturėtų išmušti iš mūsų tikslų. Buvo sunku, nes žaidėjai rungtyniauja ne savo pozicijose. Sugebėjome mobilizuotis ir pasiekėme pergalę. Manau, pats sunkumas jau praeityje. Buvo svarbu, kaip sužais komanda be Roko. Pradžia buvo sudėtinga, bet sugebėjome laimėti. Praėjome baisumą ir matysime, kaip bus Rygoje“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
– Kodėl nežaidė M.Blaževičius?
– Mes truputį jį pataupėme. Davėme Biručiui ir norėjome, kad žaistų Valančiūnas, kuris sužaidė puikiai. Rungtyniavo tie, kuriuos norėjome sugrąžinti į pozicijas. Davėme daugiau Sirvydžiui, Giedraičiui, taip pat Sargiūnui. Manau, žaisti su 8 žaidėjais yra pakankamai.
– Įmanoma kažkaip paaiškinti traumas, ar tiesiog pakliuvome į nesėkmių ruožą?
– Kaip tu gali paaiškinti traumas? Užlipo priešininkui ant kojos. Nelipti ant kojos? Nežinau, ką norite išgirsti.
– Ar gali įlįsti į galvas tai, kad komandos draugai traumuojasi ir kaip to išvengti?
– Jūs girdite save? Jūs ko manęs klausiate? Mes turime Bogdanovičių traumuotą, Voigtmanną, Žagarą. Per dvi savaites reikia sužaisti krūvą rungtynių ir tai yra normalu. Nesuprantu net klausimo. Ką mes galime padaryti? Tai yra kontaktinė sporto šaka ir tai yra krepšinio dalis.
– Kaip sekasi atsigauti T.Sedekerskiui?
– Tadas galėjo žaisti, bet rungtynės nieko daug nedavė. Nenorėjome rizikuoti juo. Nesame vokiečiai, kad galėtume laimėti tik meistriškumu. Mes nesiruošiame nuimti gazo, nes užimsime 15 vietą. Ko mes siekiame? Ar užimti vietą, ar išlikti sveiki? Gaila žaidėjų, kad jie negali pabaigti čempionato. Jie veržiasi į aikštę ir man dėl to džiugu. Kai ateini į tokio lygio varžybas, svarbu išgauti maksimumą. Žaviuosi, kai olimpiadoje pasiekiami rekordai. Tai yra aukščiausia kategorija ir mes tai pasiekę. Negaliu žaidėjams pasakyti, kad žaistų atsargiai, nes gali traumuotis. Mane irgi gali ištikti širdies smūgis, bet juk nesėdėsiu ramiai vien dėl to, kad nebūtų streso. Visi dirbame ir visais didžiuojuosi. Einame toliau ir sieksime pergalių. Man nusispjauti, kiek mūsų liks – mes žaisime pergalei. Kaip mums reikėjo treniruotis? Ar nematote, kad esame dvigubai aštresni, greitesni už kitus. Tai yra profesionalus sportas. Ar mums reikia taupytis? Tada geriau nevažiuoti į čempionatą.
– Kaip iš gynybinės pusės pavyko susitvarkyti su pokyčiais?
– Mes galime keistis penkiese, kai aikštėje nėra Jono. Galime ir su Biručiu, kuris yra mūsų gynybos variantas. Turime penkis žaidėjus, kurių ūgis apie 2 metrus. Su Jonu turime žaisti kitaip, nes jis lėtesnis. Keičiasi keturi, o jis nesikeičia. Manau, kad viskas buvo gerai. Kai daug išlieji energijos gynyboje, tuomet krenta pataikymas. Nuo darbo gynyboje krenta taiklumas. Žinau tai iš patirties. Mums buvo svarbu apsiginti.
– Ką pastebėjote A.Veličkos ir I.Sargiūno žaidime?
– Aš noriu, kad Velička greičiau skirtųsi su kamuoliu ir greičiau pereitų į kitą aikštės pusę. Jis galbūt bijo prarasti kamuolį ir dėl to lėtai pereina. Tai sukelia problemų. Gali nepulti greitai, bet pereiti turi greitai. Jis yra žaidęs antru įžaidėju, bet tokioje padėtyje, kai visa komanda ant jo pečių, jis nėra buvęs. Ypač, kai tai yra Lietuvos rinktinė. Tai gal jį slegia, bet susitvarkė. Sargiūnas galbūt yra kiek kitos pozicijos žaidėjas, bet jeigu prarasime Margirį, turėsime žaisti su juo. Niekur nedingsime, bet prie šios situacijos turime tas skyles užkimšti.
– D.Sirvydis yra turėjęs ir anksčiau pakilimų ir nuopolių. Yra būdų, kaip jį prikelti lemiamoms kovoms?
– Reikia duoti jam šansą, ką ir darau. Jam nepasisekė su trauma, nes jau prieš islandus Sirvydis nežaidė. Jis buvo geroje formoje, bet aš nematau daug problemų. Sirvydis ginasi gerai ir neuždedu spaudimo. Jis turi ūgį ir atitinka mūsų visus reikalavimus. Būtų malonu, kad pelnytų 20 taškų, bet džiaugiamės jo gynyba.
– Yra skirtumas su kuo žaisti aštuntfinalyje?
– Visos komandos yra pavojingos. Latviai žais namuose, bet traumuotas Gražulis, Zorikas. Abi komandos turi netekčių. Nežinau, ar gali skirstyti komandas. Visi yra pavojingi. Problema, kad neturime pagrindinio įžaidėjo. Su kuo žaisti, skirtumo nematome.
– Kas Suomijoje patiko, o kas galbūt nelabai?
– Į viską žiūriu per krepšinio pusę. Nepatiko ketvirtas kėlinys su vokiečiais. Tris kėlinius laikėmes, bet paskui paleidome. Gyvenimas geras, žmonės malonūs, salę – užpildyta. Viskas, ko reikia krepšiniui.
