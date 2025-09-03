Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dramatiškoje kovoje Turkija patiesė serbus: paaiškėjo 4 aštuntfinalio poros

2025-09-03 20:00 / šaltinis: sportas.lt ir krepsinis.net inf.
2025-09-03 20:00

Europos čempionato A grupės paskutiniajame susitikime Turkijos (5/0) rinktinė po atkaklios kovos 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) palaužė Serbijos (4/1) krepšininkus.

Europos čempionato A grupės paskutiniajame susitikime Turkijos (5/0) rinktinė po atkaklios kovos 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) palaužė Serbijos (4/1) krepšininkus.

REKLAMA
8

A ir B grupės susiporuos aštuntfinalyje: Lietuva susitiks su Latvija, Vokietija išbandys jėgas su Portugalija, serbai – suomiais, o turkai – švedais.

Gerai susitikimą pradėję turkai šovė į priekį – 19:11. Vis dėlto serbai kėlinį uždarė 8 taškais be atsako – 18:19. Antrajame ketvirtyje komandos žengė koja kojon ir pirmaujanti rinktinė keitėsi dažnai, o į pertrauką serbai išėjo pirmaudami 49:46.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – nors 27-ąją minutę turkai truktelėjo į priekį (70:64), oponentai geriau užbaigė kėlinį ir priartėjo – 73:74.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamame ketvirtyje prabėgus 5 minutėms Serbija pirmavo – 86:82. 38-ąją minutę jau turkai po tritaškio išsiveržė į priekį – 89:88. Prasidedant paskutinei minutei Nikola Jokičius nusvėrė rezultatą serbų naudai (90:89), į ką Alperenas Šengunas atsakė baudų metimais – 91:90. Turkai apsigynė ir buvo priversti prasiženginėti, bet tai nepadėjo, nes Shane‘as Larkinas sumetė baudas (93:90), o N. Jokičiaus tritaškis, galėjęs išplėšti pratęsimą, skriejo pro šalį.

REKLAMA

Pirmoje dvikovos dalyje traumą patyrė serbų įžaidėjas Aleksa Avramovičius, kuris po pertraukos ant parketo nebegrįžo.

Turkija: Alperenas Šengunas 28 (4/7 tritaškiai, 13 atk. kam., 8 rez. perd., 37 naud. bal.), Shane‘as Larkinas 23 (5/8 tritaškiai, 9 rez. perd., 29 naud. bal.), Cedi Osmanas 16 (4/7 tritaškiai), Ercanas Osmani 10 (5 atk. kam.), Furkanas Korkmazas 8.

Serbija: Nikola Jokičius 22 (9 atk. kam., 31 naud. bal.), Marko Guduričius 12, Filipas Petruševas 11, Nikola Jovičius ir Stefanas Jovičius (6 rez. perd.) po 10, Vanja Marinkovičius 8.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dėl klausimo pyktelėjęs Kurtinaitis: man nusispjauti, kiek mūsų liks – žaisime pergalei (15)
Radzevičius (BNS nuotr.)
Ritmą pajutęs Radzevičius: apie naują rinktinės veidą ir Valančiūno jėgą
D.Sirvydžio tritaškiai kol kas stringa (BNS nuotr.)
Sirvydis: reakcija į Normanto traumą buvo necenzūrinė (2)
J.Valančiūnas teigė, kad komanda pradžioje buvo pasimetusi (BNS nuotr.)
Valančiūnas: apie Normanto traumą ir sutrikimą pirmoje mačo dalyje (3)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų