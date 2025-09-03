Dramatiškoje kovoje Turkija patiesė serbus: paaiškėjo 4 aštuntfinalio poros

A ir B grupės susiporuos aštuntfinalyje: Lietuva susitiks su Latvija, Vokietija išbandys jėgas su Portugalija, serbai – suomiais, o turkai – švedais.
Gerai susitikimą pradėję turkai šovė į priekį – 19:11. Vis dėlto serbai kėlinį uždarė 8 taškais be atsako – 18:19. Antrajame ketvirtyje komandos žengė koja kojon ir pirmaujanti rinktinė keitėsi dažnai, o į pertrauką serbai išėjo pirmaudami 49:46.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – nors 27-ąją minutę turkai truktelėjo į priekį (70:64), oponentai geriau užbaigė kėlinį ir priartėjo – 73:74.
Lemiamame ketvirtyje prabėgus 5 minutėms Serbija pirmavo – 86:82. 38-ąją minutę jau turkai po tritaškio išsiveržė į priekį – 89:88. Prasidedant paskutinei minutei Nikola Jokičius nusvėrė rezultatą serbų naudai (90:89), į ką Alperenas Šengunas atsakė baudų metimais – 91:90. Turkai apsigynė ir buvo priversti prasiženginėti, bet tai nepadėjo, nes Shane‘as Larkinas sumetė baudas (93:90), o N. Jokičiaus tritaškis, galėjęs išplėšti pratęsimą, skriejo pro šalį.
Pirmoje dvikovos dalyje traumą patyrė serbų įžaidėjas Aleksa Avramovičius, kuris po pertraukos ant parketo nebegrįžo.
Turkija: Alperenas Šengunas 28 (4/7 tritaškiai, 13 atk. kam., 8 rez. perd., 37 naud. bal.), Shane‘as Larkinas 23 (5/8 tritaškiai, 9 rez. perd., 29 naud. bal.), Cedi Osmanas 16 (4/7 tritaškiai), Ercanas Osmani 10 (5 atk. kam.), Furkanas Korkmazas 8.
Serbija: Nikola Jokičius 22 (9 atk. kam., 31 naud. bal.), Marko Guduričius 12, Filipas Petruševas 11, Nikola Jovičius ir Stefanas Jovičius (6 rez. perd.) po 10, Vanja Marinkovičius 8.
