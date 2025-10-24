Su vienu baku – beveik 3 tūkst. kilometrų: įvardijo būdus, kaip sutaupyti degalų

Kasmet prie vairo M. Marczykas nuvažiuoja daugiau nei 120 tūkstančių kilometrų. Vis dėlto viešuosiuose keliuose sportininkas niekur neskuba. Priešingai – dar prieš kelerius metus atrado ekonomiško vairavimo žavesį.
„Su draugais pradėjome bandyti, kiek ekonomiški gali būti automobiliai, ir ėmėme draugiškai varžytis“, – pasakoja vairuotojas. Tuo metu jis vairavo „Škoda Octavia 2.0 TDI“ ir tuomet gimė idėja.
„Octavia“ turi santykinai mažą degalų baką, todėl laukiau naujosios „Superb“ kartos“, – prisimena jis, aiškindamas, kaip gimė sumanymas pasiekti pasaulio rekordą – ilgiausią atstumą, nuvažiuotą vienu degalų baku.
Susikaupimas ir numatymas į priekį
Šiemet M. Marczykas šią idėją pavertė realybe. Ketvirtosios kartos „Škoda Superb“ modeliu jis įveikė 2 831 kilometrą, vidutiniškai sunaudodamas vos 2,61 litro dyzelino 100 kilometrų. Palyginimui – oficialios šio modelio mišrios sąnaudos tokioje konfigūracijoje siekia 4,8 l/100 km.
„Net paprastas vairuotojas gana lengvai gali pasiekti mažesnes nei gamintojo nurodytas sąnaudas“, – pažymi rekordo autorius.
Jo patarimai gana paprasti.
„Padangų slėgis yra labai svarbus – laikykitės gamintojo rekomenduojamo lygio, kuris užtikrina mažesnes sąnaudas“, – primena jis, pabrėždamas vieną esminių, bet dažnai pamirštamų ekonomiško vairavimo taisyklių.
Taip pat itin svarbu vairuoti tolygiai ir numatant į priekį: „Žiūrėkite toliau į priekį, numatykite situacijas, laiku atleiskite akceleratorių ir stenkitės kuo mažiau stabdyti. Greitėkite švelniai ir tolygiai“, – pataria M. Marczykas.
Rekordo autorius priduria dar vieną svarbią pastabą.
„Visada stengiuosi vairuoti kuo labiau pailsėjęs. Miegas yra būtinas – siekiu miegoti 7–8 valandas per naktį. Tai leidžia susikaupti ir tinkamai vertinti situacijas“, – aiškina jis.
Automobilio pažinimas
Ruošdamasis rekordiniam važiavimui M. Marczykas apgalvojo ir kruopščiai suplanavo kiekvieną detalę, kad maksimaliai padidintų nuvažiuojamą atstumą. Procesas prasidėjo nuo tinkamiausio automobilio pasirinkimo. Jis pasirinko „Škoda Superb“ dėl 66 litrų talpos degalų bako (rekordo bandymui pripildyto iki viršaus) ir puikios aerodinamikos.
Pasirinktame priekiniais ratais varomame automobilyje buvo sumontuotas 2.0 TDI 110 kW galios variklis, septynių pavarų DSG automatinė transmisija ir standartiniai 16 colių ratlankiai. „Automobilis sveria 1 590 kilogramų – tai puikus rezultatas tokio dydžio modeliui, padedantis sumažinti pasipriešinimą riedėjimui“, – aiškina čempionas.
Jis taip pat skyrė laiko susipažinti su automobiliu. Jį gavo 2024 m. lapkritį, o rekordo bandymą pradėjo šių metų kovo pradžioje.
„Prieš bandymą jau buvau nuvažiavęs apie 20 tūkstančių kilometrų“, – sako jis. Nors automobilis išliko standartinis, M. Marczykas atliko vieną pakeitimą – įmontavo „Sportline“ spyruokles, kurios sumažino važiuoklės aukštį 15 milimetrų. „Tai pagerino aerodinamiką“, – paaiškina jis.
Automobilis taip pat buvo aprūpintas mažo pasipriešinimo riedėjimui padangomis. „Sužinojau, kad visiškai naujos padangos nėra idealios – geriau, kai jos šiek tiek padėvėtos, tuomet degalų sąnaudos būna mažesnės“, – pasakoja jis.
Kiekviena detalė svarbi
Pats važiavimas buvo paprastas. M. Marczykas palaikė apie 80 km/val. greitį, kuriame galios sistema dirba efektyviausiai. Kad pavarų perjungimas būtų švelnesnis, o akceleratoriaus reakcija – mažiau jautri, jis naudojo „Eco“ režimą. Taip pat visada išlaikydavo saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių.
„Superb“ aerodinamika tokia gera, kad net išlaikant nemažą atstumą priekyje važiuojantis sunkvežimis gali padėti apsisaugoti nuo priešpriešinio vėjo. O kai vėjas pučia iš už nugaros, net nereikia važiuoti oro sraute paskui kitą automobilį“, – dalijasi M. Marczykas vienu iš savo pastebėjimų.
Priekyje taip pat važiavo lydintis automobilis, palaikydamas dviejų–trijų kilometrų atstumą ir informuodamas apie maršruto detales. „Net menkiausios smulkmenos turėjo reikšmės. Pavyzdžiui, nežymus kelio nuolydis link kelių rinkliavos posto leisdavo man anksčiau atleisti akceleratorių ir beveik visai nestabdyti iki pat užtvaros“, – atskleidžia jis.
Ekonomiškas vairavimas su įvairiais automobiliais
M. Marczykas pripažįsta dar turintis neišnaudoto potencialo, nes rekordo metu naudojo įprastą dyzeliną. Jeigu bandys siekti dar vieno rezultato, planuoja išmėginti aukščiausios kokybės degalus. Jis tyliai užsimena apie naują tikslą – viršyti 3 000 kilometrų vienu degalų baku.
Jis taip pat be papildomo įkrovimo nuvažiavo 730 kilometrų iš Zakopanės Tatrų kalnuose iki Baltijos jūros elektromobiliu „Škoda Enyaq“, pasiekdamas vos 11 kWh/100 km energijos sąnaudas.
„Elektriniai automobiliai labai sparčiai tobulėja tiek efektyvumo, tiek nuvažiuojamo atstumo prasme – įdomu, kas bus toliau“, – šypsosi jis. Tuo tarpu „Škoda Octavia RS iV“ įkraunamu hibridu M. Marczykas įveikė 108 kilometrus iš Zakopanės į Krokuvą, sunaudodamas tik vieną litrą benzino.