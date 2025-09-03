Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Margiris Normantas – apie neeilinį Kurtinaičio gynybos prieš suomius planą: „Pažiūrėsiu, ar neatpilsiu“

2025-09-03 15:20
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 15:20

Europos krepšinio čempionate lietuvių dainas ir džiaugsmą pakeitė nerimas. Nors Lietuvos rinktinė ir sugebėjo iškovoti itin svarbią pergalę prieš Suomiją, toliau nacionalinė ekipa čempionate prarado sunkią traumą patyrusį svarbiausią ir geriausią rinktInės žaidėją – Roką Jokubaitį. Liūdesį, kad čempionatas pakrypo būtent taip, išreiškė ir Tamperės arenoje rungtynes stebėjęs prezidentas Gitanas Nausėda.

Europos krepšinio čempionate lietuvių dainas ir džiaugsmą pakeitė nerimas. Nors Lietuvos rinktinė ir sugebėjo iškovoti itin svarbią pergalę prieš Suomiją, toliau nacionalinė ekipa čempionate prarado sunkią traumą patyrusį svarbiausią ir geriausią rinktInės žaidėją – Roką Jokubaitį. Liūdesį, kad čempionatas pakrypo būtent taip, išreiškė ir Tamperės arenoje rungtynes stebėjęs prezidentas Gitanas Nausėda.

Konkurencija, mačui dar net neprasidėjus – tik šįkart už aikštės ribų. Nors suomių fanų prie „Nokia“ arenos Tamperėje gerokai daugiau, lietuviai irgi bando parodyti, kad ir jie bus girdimi. Tiesa, draugiška kova balsais ir būgnais netrukus virsta bendromis nuotraukomis. Lietuvos sirgalių gretos nuo savaitgalio, kai mūsiškių skaičius viršijo net 5 tūkstančius, dabar praretėjo bent perpus, bet likę Suomijoje toliau trykšta optimizmu.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Laimėsime, aišku. Dešimčia taškų.“

„Be abejo, negali būti net žodžių kitų.“

„Viskas labai gražu, draugiška, atmosfera puiki, lietuvaičiai pasipuošę. Tikimės pergalės, aišku.“

„Du kėlinius bus įtempta kova, po dviejų šausime į priekį +13, manyčiau.“

Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio planas sutriuškinti suomius

O apie tai, kaip pagarbiai suomiai žiūri į Lietuvos sirgalius, įrodo ir tai, kad suskambus paskutiniams Lietuvos himno žodžiams, arenoje nuaidi ir griausmingi suomių aplodismentai. O iki mačo pradžios, likus apie 10 minučių, arenoje pasirodo Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda. Jis neslepia – taip tiki Lietuvos rinktine, kad net susilažino dėl mūsiškių pergalės.

„Bus labai sunku, prognozės yra nedėkingas dalykas, bet ką padarysi – surizikavau. Dabar jau viskas“, – sakė G. Nausėda.

Prezidentas sėdi šalia Suomijos valstybės vadovo Alexanderio Stubbo, tačiau su juo keliais sakiniais persimeta tik mačo pradžioje – daugiausiai įžvalgomis dalijasi su žmona Diana.

Pirmą kartą šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinės sirgaliai „Nokia“ arenoje nėra dominuojantys. 12,9 tūkstančių sirgalių sugužėjo į „Nokia“ areną, nėra nė vienos laisvos vietos. Lietuvių yra tik kiek daugiau nei 2 tūkstančiai.

Didžiąją, kaip vėliau paaiškėjo, pergalingo mačo dalį jie galėjo mėgautis tiesiog įspūdinga lietuvių gynyba prieš suomių superžvaigždę Lauri Markkaneną. Iki mačo su Lietuva čempionate jis turėjo įspūdingą net 32 taškų vidurkį, tačiau lietuviai jį visiškai surakino, ir leido pelnyti tik 19 taškų. Gynybos paslaptimi tapo pasiteisinęs nestandartinis Rimo Kurtinaičio planas, prieš L. Markkaneną gintis su net 20 centimetrų žemesniu Margiriu Normantu. To, panašu, nesitikėjo ir pats L. Markkanenas. R. Kurtinaitis po mačo net jautėsi nutildęs savo kritikus.

„Dabar būčiau pasakęs, kad su Margiriu ginsime L. Markkaneną, ir ką būtumėte sakę? Rizikinga, bet taip padarėme, tai yra nestandartinis pasirinkimas, ir jis mums suveikė“, – aiškino rinktinės treneris.

„Išsekino nerealiai, nežinau. Reikės eiti, pažiūrėsiu, ar vandens neatpilsiu po to, kai atsigersiu“, – komentavo gynėjas M. Normantas.

Rinktinės įžaidėjo Jokubaičio traumos momentas stipriai paveikė pergalingas nuotaikas

Tačiau svarbiausiu, net svarbesniu nei pergalė, mačo momentu tapo epizodas, kai rinktinės lyderis R. Jokubaitis po prasiveržimo po krepšiu krenta ant parketo ir iškart prašo keitimo. Pagautas adrenalino jis dar pats bėga link suolo, bet greitai tampa aišku, kad trauma – rimta. Kurį laiką rinktinės medikai komandos lyderį dar apžiūrėjo gulintį prie suolo, bet vėliau pakilęs ir norėjęs eiti į rūbinę, kojos priminti jis jau nebesugebėjo. Tiesa, po mačo pirminės žaidėjų reakcijos dar nežadėjo blogiausio.

„Apie Roką mūsų visos mintys, nes jis mūsų pagrindinis įžaidėjas, pagrindinis žmogus. Tikėkimės, kad nieko rimto nebus“, – tikino rinktinės centras Marekas Blaževičius.

Arenos koridoriuje sunerimęs po mačo stovėjo ir prezidentas.

„Žinoma, pergalės džiaugsmą man labai aptemdė Roko trauma. Didžiausia užuojauta jam. Iš arti mačiau, kad vyrai atidavė save“, –  teigė G. Nausėda.

Į ligoninę R. Jokubaitis išvyko jau visiems suprantant, kad Europos čempionatas jam baigtas, tačiau tyrimai parodė, kad krepšinį lietuviui pamiršti teks bent pusmetį – diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Įžaidėjas jau rytoj, dar nesibaigus čempionatui, vyks į Miuncheną ir gydymą tęs su savo atstovaujamo „Bayern“ klubo medikais. 

R. Jokubaičio netektis stipriai kerta rinktinės pajėgumui ir ambicijoms. Geriausią savo karjeroje sportinę formą demonstravęs lietuvis Europos čempionate buvo absoliutus rinktinės lyderis, ant kurio laikėsi visas puolimas. Jis buvo ilgiausiai žaidžiantis, rezultatyviausias, naudingiausias ir daugiausiai perdavimų išskirstęs rinktinės žaidėjas. Trumpai tariant, šitaip užsivedęs R. Jokubaitis pats ant savo pečių tempė rinktinę į pergales.

„Dabar yra geras šansas mūsų žaidėjams – Arnui, Margiriui, nekalbu apie Igną – jie galės dalinai užimti tą poziciją ir pakeisti. Jie nėra ryškūs įžaidėjai, bet galintys užimti tą poziciją, atsitikus nelaimei, kas ir įvyko“, – aiškino R. Kurtinaitis.

Pergalė prieš Suomiją Lietuvos rinktinei užtikrino kelialapį į atkrintamąsias, kurios vyks Latvijoje. Jei paskutinis turas Tamperėje neįneš sensacijų, lietuviai čempionato aštuntfinalyje susitiks su šeimininkais latviais.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

