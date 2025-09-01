Be traumą patyrusio Jokubaičio Lietuvos rinktinė įveikė Suomijos krepšininkus

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) pranoko Suomijos (3-1) rinktinę, kuriai tai buvo pirmoji nesėkmė pirmenybėse.
Ketvirtajame kėlinyje traumą patyrė Lietuvos rinktinės lyderis Rokas Jokubaitis. Atakų organizatorius susižeidė koją ir vėliau ant parketo nepasirodė.
Visgi, ši pergalė lietuviams užtikrino vietą atkrintamosios varžybose ir kelialapį į Rygą, kur ir vyks šis čempionatas etapas.
Susitikimo pradžioje komandos apsikeitė dvitaškiais (2:2), tačiau netrukus karštai sirgalių palaikomi suomiai pelnė 7 taškus be atsako ir ėmė tolti (2:9).
Tokiu metu lietuvius patraukė į starto penketą žengęs Marekas Blaževičius. Aukštaūgis surengė dvi rezultatyvias atakas (6:9).
Aikštės šeimininkų pastangas atsiplėšti sėkmingai stabdė Igno Sargiūno tritaškis (11:14). Galiausiai ant parketo pasirodė Tadas Sedekerskis, kuris buvo manoma praleis susitikimą dėl traumos, o rinktinė kėlinį uždarė dviemis rezultatyviais išpuoliais – 20:21.
Antro kėlinio pradžioje lietuviai persvėrė rezultatą (22:21) ir tai nutiko pirmą kartą šiame mače. Roko Jokubaičio ir T. Sedekerskio metimai leido dar labiau padidinti pranašumą (30:24).
Lietuvos krepšininkai nemažino apsukų ir buvo arti dviženklės persvaros (39:30). Visgi, du tolimi suomių šūviai gerokai taisė jų situaciją (41:36).
Galiausiai kėlinį prasiveržimu užbaigė R. Jokubaitis – 45:36.
Suomiai dar išmetė metimą per visą aikštę ir jį pataikė, tačiau šis buvo atliktas jau ištiksėjus ketvirčio laikui ir įskaitytas nebuvo.
Aikštės šeimininkai per pirmus du kėlinius buvo pataikę 27 proc. tritaškių (4/15) ir tik 3 kartus stojo prie baudų metimo linijos (2/3).
Rezultatyviausiai žaidė Mikaelis Jantunenas su 13 taškų, Lauri Markkanenas buvo surinkęs 7.
Mūsiškių gretose spindėjo R. Jokubaitis, kurio sąskaitoje buvo 13 taškų ir 5 rezultatyvūs perdavimai. 8 buvo įmetęs Jonas Valančiūnas.
Tiesa, lietuviams tritaškiai taip pat nekrito. Tikslą pasiekė tik 2 iš 8 bandymų (25 proc.).
Antrąją susitikimo dalį Lietuvos rinktinė pradėjo keturiais taškais iš eilės ir įgijo dviženklį pranašumą (49:36).
Po minutės pertraukėlės suomiai atsigriebė ir surengė spurtą 7-0, po kurio skirtumas sumenko perpus (49:43).
Skolingi neliko ir lietuviai. Šie atseikėjo 8 taškus be atsako ir vėl buvo priekyje dviženkliu atstumu (57:43).
Trečiąjį kėlinį sėkmingiau užbaigė aikštės šeimininkai. Dvitaškis ir tritaškis suomiams leido priartėti iki 9 taškų – 57:48.
Ketvirto kėlinio pradžioje lietuviai ir vėl ėmė diktuoti sąlygas, o skirtumas tarp komandų tapo rekordinis – 15 taškų (65:50).
Šioje atkarpoje traumą patyrė ir R. Jokubaitis. Krepšininkas veržėsi krepšio link ir nesėkmingai pastatė koją. Šis iškart krito ant parketo ir pasiprašė keitimo, o vėliau ant parketo taip ir nepasirodė.
Kurį laiką rinktinė dar laikėsi, tačiau vėliau įsismarkavo tritaškininkai Suomijos gretose. Tolimi šūviai leido priartėti iki 6 taškų (74:68).
Likus 13 sekundžių, L. Markkanenas pataik du baudų metimus iš trijų ir komandas teskyrė 4 taškai (80:76). Tuomet baudos metimą pataikė Arnas Velička (81:76).
Rungtynes dvitaškiu užbaigė Miikka Muurinenas, tačiau išsigelbėti suomiams jau nepavyko – 81:78.
Verta paminėti, kad šias rungtynes stebėjo Lietuvos ir Suomijos prezidentai: Gitanas Nausėda bei Alexanderis Stubbas.
Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 16 (5/11 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud., 9 rez. perd., 5 kld.), Marekas Blaževičius 14 (6/10 dvit., 2/2 baud., 8 atk. kam., 5 praž.), Ąžuolas Tubelis 12 (11 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 10, Jonas Valančiūnas 8, Tadas Sedekerskis 7, Margiris Normantas ir Arnas Velička po 5.
Suomijos rinktinė: Mikaelis Jantunenas (5/8 dvit., 3/3 trit., 8 atk. kam.) ir Lauri Markkanenas (5/13 dvit., 1/4 trit., 6/8 baud., 11 atk. kam., 6 rez. perd.) po 19, Eliasas Valtonenas 10, Olivier Nkamhoua 8, Edonas Maxhuni ir Miikka Muurinenas po 6.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!