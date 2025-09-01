Galimybę Sakramente į Šiaulius iškeitęs D.Songaila: ne tos sąlygos, kurių norėjau

Legendinis Lietuvos krepšininkas papasakojo, kaip į naują darbovietę sureagavo šeima.
„Visi apsidžiaugė, nes lieku Lietuvoje, – „bcsiauliai.lt“ pasakojo Songaila. – Pernai, kai buvau Turkijoje, gyvenome atskirai. Atskrisdavo (šeima) kas tris ar keturias savaites… Praleidau daug jų gyvenimo. Todėl visi buvo patenkinti, kad Lietuva.“
Jis atskleidė turėjęs pokalbį su Sakramento „Kings“ ekipa.
„Turėjau pokalbį su „Kings“, bet nesinorėjo eiti atgal į visą virtuvę. Ne ta vieta, ne tos sąlygos, kurių norėjau, norėjosi pradėti vyr. trenerio darbą“, – sakė D.Songaila.
Į Šiaulių areną po daugelio metų sugrįžęs komandos strategas su šypsena prisiminė, kad pirmasis apsilankymas čia nebuvo sėkmingas. Songailos atstovaujama Lietuvos rinktinė 2007-ųjų liepą 62:67 pripažino Švedijos pranašumą.
„Atidarėme šią areną su rinktine prieš švedus, – nusišypsojo naujasis „Šiaulių“ generolas. – Man atrodo pralaimėjome... Nekoks arenos atidarymas, bet atsimenu, kiek teko būti ir su rinktine, ir su „Rytu“, ir su „Žalgiriu“ – labai puiki arena. Ypač Lietuvos lygiu sąlygos – fantastiškos.“
