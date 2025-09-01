Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Galimybę Sakramente į Šiaulius iškeitęs D.Songaila: ne tos sąlygos, kurių norėjau

2025-09-01 11:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 11:10

„Šiaulių“ komandos vyr. treneriu vasarą tapęs Darius Songaila kibo į darbus Saulės mieste. Sezono pasiruošimui įgavus pagreitį, strategas prisėdo pokalbiui apie naują gyvenimo etapą.

D.Songaila pradeda darbus Šiauliuose (FIBA Europe nuotr.)

„Šiaulių“ komandos vyr. treneriu vasarą tapęs Darius Songaila kibo į darbus Saulės mieste. Sezono pasiruošimui įgavus pagreitį, strategas prisėdo pokalbiui apie naują gyvenimo etapą.

0

Legendinis Lietuvos krepšininkas papasakojo, kaip į naują darbovietę sureagavo šeima.

„Visi apsidžiaugė, nes lieku Lietuvoje, – „bcsiauliai.lt“ pasakojo Songaila. – Pernai, kai buvau Turkijoje, gyvenome atskirai. Atskrisdavo (šeima) kas tris ar keturias savaites… Praleidau daug jų gyvenimo. Todėl visi buvo patenkinti, kad Lietuva.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis atskleidė turėjęs pokalbį su Sakramento „Kings“ ekipa.

„Turėjau pokalbį su „Kings“, bet nesinorėjo eiti atgal į visą virtuvę. Ne ta vieta, ne tos sąlygos, kurių norėjau, norėjosi pradėti vyr. trenerio darbą“, – sakė D.Songaila.

Į Šiaulių areną po daugelio metų sugrįžęs komandos strategas su šypsena prisiminė, kad pirmasis apsilankymas čia nebuvo sėkmingas. Songailos atstovaujama Lietuvos rinktinė 2007-ųjų liepą 62:67 pripažino Švedijos pranašumą.

„Atidarėme šią areną su rinktine prieš švedus, – nusišypsojo naujasis „Šiaulių“ generolas. – Man atrodo pralaimėjome... Nekoks arenos atidarymas, bet atsimenu, kiek teko būti ir su rinktine, ir su „Rytu“, ir su „Žalgiriu“ – labai puiki arena. Ypač Lietuvos lygiu sąlygos – fantastiškos.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

