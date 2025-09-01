Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

PSG paliekantis Donnarumma keliasi rungtyniauti į „Man City“

2025-09-01 11:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 11:13

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pirmadienį pranešė, jog Gianluigi Donnarumma artimiausiu metu prisijungs prie „Manchester City“ komandos.

Gianluigi Donnarumma | Scanpix nuotr.

Pasak šaltinių, Paryžiaus „Saint-Germain“ sutiko parduoti savo vartininką, o sandorio suma turėtų siekti daugiau nei 30 mln. eurų.

G. Donnarumma pasirašys ilgalaikį kontraktą su „Man City“. Italas pirmadienį turėtų atlikti medicininę patikrą ir sustiprinti Pepo Guardiolo vadovaujamą komandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog nors praėjusį sezoną italas buvo PSG komandos, dominavusios ir iškovojusios Čempionų lygos titulą, dalis, Paryžiuje jis tapo nereikalingu, tad buvo priverstas surasti naują karjeros stotelę.

Sunkiai naują sezoną pradėjęs „Man City“ po trejų sužaistų rungtynių turi surinkęs vos 3 taškus ir rikiuojasi tik tryliktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

