TV3 naujienos > Sportas

„Fenerbahče“ – arti susitarimo su žaidėju iš NBA

2025-09-01 11:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 11:09

Eurolygos čempionė „Fenerbahče“ Stambulo ekipa artėja prie susitarimo su šešerius metus NBA praleidusiu gynėju Talenu Horton-Tuckeriu, skelbia „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas.

Talenas Hortonas-Tuckeris | Scanpix nuotr.

0

24-erių krepšininkas šiuo metu renkasi iš dviejų variantų – likti NBA, jei pavyktų gauti tinkamą pasiūlymą, arba pradėti karjerą Eurolygos čempionų gretose.

Per 305 rungtynes NBA, atstovaudamas Los Andželo „Lakers“, Jutos „Jazz“ ir Čikagos „Bulls“ klubams, jis vidutiniškai rinko po 9,2 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo, žaisdamas po beveik 20 minučių ir pataikydamas 42,7 proc. metimų.

Praėjusį sezoną Čikagoje jo vaidmuo buvo mažesnis – 6,5 taško, 1,7 atkovoto kamuolio ir 1,4 perdavimo per mažiau nei 13 minučių.

