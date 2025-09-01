„Fenerbahče“ – arti susitarimo su žaidėju iš NBA

24-erių krepšininkas šiuo metu renkasi iš dviejų variantų – likti NBA, jei pavyktų gauti tinkamą pasiūlymą, arba pradėti karjerą Eurolygos čempionų gretose.
Per 305 rungtynes NBA, atstovaudamas Los Andželo „Lakers“, Jutos „Jazz“ ir Čikagos „Bulls“ klubams, jis vidutiniškai rinko po 9,2 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 2,8 rezultatyvaus perdavimo, žaisdamas po beveik 20 minučių ir pataikydamas 42,7 proc. metimų.
Praėjusį sezoną Čikagoje jo vaidmuo buvo mažesnis – 6,5 taško, 1,7 atkovoto kamuolio ir 1,4 perdavimo per mažiau nei 13 minučių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!