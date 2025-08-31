Szoboszlai įspūdingu baudos smūgiu atneša „Liverpool“ pergalę prieš „Arsenal“

Lygos nugalėtoja „Liverpool“ komanda namuose 1:0 palaužė „Arsenal“ ir tapo vienintele taškų dar nepraradusia ekipa lygoje.
Dvikovoje dominavo gynyba, nors abi komandos ir turėjo nuostolių gynyboje. Dar 5-ąją minutę dvikovos nebegalėjo tęsti „Arsenal“ centro gynėjas Williamas Saliba, o antrajame kėlinyje traumą patyrė ir svečių atstovas Ibrahima Konate.
Iki šiol sezone nė vieno įvarčio nepraleidusi „Arsenal“ komanda kapituliavo po fantastiško Dominiko Szoboszlai`aus šūvio. Vengras įspūdingu baudos smūgiu iš toli įskraidino kamuolį į viršutinį vartų kampą nepalikdamas jokių šansų vartininkui.
„Liverpool“ su 9 taškais pirmauja lygoje, o 6 taškus po trijų turų turinti „Arsenal“ dalijasi 3-ąją poziciją.
