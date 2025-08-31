Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Szoboszlai įspūdingu baudos smūgiu atneša „Liverpool“ pergalę prieš „Arsenal“

2025-08-31 20:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 20:27

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko intriguojanti dvikova tarp stipriausių praėjusio sezono komandų.

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko intriguojanti dvikova tarp stipriausių praėjusio sezono komandų.

0

Lygos nugalėtoja „Liverpool“ komanda namuose 1:0 palaužė „Arsenal“ ir tapo vienintele taškų dar nepraradusia ekipa lygoje.

Dvikovoje dominavo gynyba, nors abi komandos ir turėjo nuostolių gynyboje. Dar 5-ąją minutę dvikovos nebegalėjo tęsti „Arsenal“ centro gynėjas Williamas Saliba, o antrajame kėlinyje traumą patyrė ir svečių atstovas Ibrahima Konate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol sezone nė vieno įvarčio nepraleidusi „Arsenal“ komanda kapituliavo po fantastiško Dominiko Szoboszlai`aus šūvio. Vengras įspūdingu baudos smūgiu iš toli įskraidino kamuolį į viršutinį vartų kampą nepalikdamas jokių šansų vartininkui.

„Liverpool“ su 9 taškais pirmauja lygoje, o 6 taškus po trijų turų turinti „Arsenal“ dalijasi 3-ąją poziciją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

