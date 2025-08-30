Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Man Utd“ pirmąją pergalę „Premier lygoje“ iškovojo prieš „Burnley“, „Tottenham“ pralaimėjo prieš „Bournemouth“

2025-08-30 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 19:12

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:2 įveikė „Burnley“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:2 įveikė „Burnley“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę.

REKLAMA
0

Casemiro sužaidus beveik pusvalandį smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį, o atšokęs kamuolys nuo Josho Culleno atsidūrė vartų tinkle ir „Man Utd“ išveržė į priekį 1:0. Puikia proga pirmojo kėlinio pabaigoje pasižymėti nepasinaudojo Amadas Diallo, kuriam nepavyko tiksliai uždaryti Bryano Mbeumo perdavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lyle‘as Fosteris antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išlygino rezultatą 1:1. Netrukus B. Mbeumo puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai vėl persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1. Jaidonas Anthony pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus atstatė pusiausvyrą 2:2.

REKLAMA
REKLAMA

Bruno Fernandesas 97-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė „Man Utd“ pergalę 3:2.

REKLAMA

„Man Utd“ tapo pirmąja komanda, kurios pirmieji du pelnyti įvarčiai „Premier“ lygoje buvo po to, kai varžovai pasiuntė kamuolį į savus vartus.

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ namuose 0:1 nusileido „Bournemouth“ futbolininkams.  

Evanilsonas rungtynių pradžioje nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Bournemouth“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

REKLAMA
REKLAMA

„Bournemouth“ šiame susitikime atliko net 19 smūgių, kai tuo tarpu „Tottenham“ vos 5.

Tai buvo pirmasis „Tottenham“ patirtas pralaimėjimas šiame sezone.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Wolverhampton … 0 0 0 0 0 0 +0 0

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų