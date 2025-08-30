„Man Utd“ pirmąją pergalę „Premier lygoje“ iškovojo prieš „Burnley“, „Tottenham“ pralaimėjo prieš „Bournemouth“

Casemiro sužaidus beveik pusvalandį smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį, o atšokęs kamuolys nuo Josho Culleno atsidūrė vartų tinkle ir „Man Utd“ išveržė į priekį 1:0. Puikia proga pirmojo kėlinio pabaigoje pasižymėti nepasinaudojo Amadas Diallo, kuriam nepavyko tiksliai uždaryti Bryano Mbeumo perdavimo.
Lyle‘as Fosteris antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išlygino rezultatą 1:1. Netrukus B. Mbeumo puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai vėl persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1. Jaidonas Anthony pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus atstatė pusiausvyrą 2:2.
Bruno Fernandesas 97-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo po VAR peržiūros skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė „Man Utd“ pergalę 3:2.
„Man Utd“ tapo pirmąja komanda, kurios pirmieji du pelnyti įvarčiai „Premier“ lygoje buvo po to, kai varžovai pasiuntė kamuolį į savus vartus.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ namuose 0:1 nusileido „Bournemouth“ futbolininkams.
Evanilsonas rungtynių pradžioje nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Bournemouth“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Bournemouth“ šiame susitikime atliko net 19 smūgių, kai tuo tarpu „Tottenham“ vos 5.
Tai buvo pirmasis „Tottenham“ patirtas pralaimėjimas šiame sezone.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Brighton & Hov…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Newcastle United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Tottenham Hotspur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|19
|West Ham United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|20
|Wolverhampton …
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
