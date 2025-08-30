„Chelsea“ sutiko išnuomoti Nicolasą Jacksoną „Bayern“ už rekordinę 15 mln. eurų sumą

Londono „Chelsea“ su vokiečiais sutarė dėl nuomos – 15 mln. eurų mokestis už vieną sezoną, kurioje numatyta 80 mln. eurų išpirkos galimybes. Pirkimo sąlyga nėra privaloma ir leis vokiečiams vertinti žaidėjo progresą.
N. Jacksonas kitą savaitę išvyks į Miuncheną kartu su agentu Ali Baratu iš „Epic Sports“, kur atliks medicininę patikrą ir derins asmeninės sutarties detales. 15 milijonų eurų už vieną sezoną be privalomo perėjimo po nuomos sutarties – brangiausia nuoma futbolo istorijoje. Tokios sumos už laikinas teises iki šiol nemokėjo nė vienas klubas Europoje.
Praėjusį sezoną Londono „Chelsea“ gretose N. Jacksonas sužaidė 41 rungtynes ir pelnė 16 įvarčių. Miuncheno „Bayern“ žaidėją mato kaip universalų sprendimą puolimo grandinei – klubas žada netrukus oficialiai paskelbti apie naujoko atvykimą.
Vokietijos čempionai tikisi, kad N. Jacksonas padės komandai siekti tikslų „Bundesliga“ pirmenybėse ir Čempionų lygoje, o galutinė sandorio sėkmė priklausys nuo žaidėjo adaptacijos Vokietijoje ir rezultatyvumo naujoje aplinkoje.
