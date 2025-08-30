Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Kiprui Kažukolovui plyšo kryžminiai raiščiai

2025-08-30 10:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 10:38

Lietuvos rinktinės bėdos nesibaigia. Vienam svarbiausių gynybos ramsčių 24-erių Kiprui Kažukolovui per treniruotę su „Astanos“ komanda plyšo kryžminiai raiščiai. Tai reiškia, kad gynėjas šiais kalendoriniais metais į aikštę nebegrįš.

Kipras Kažukolovas | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos rinktinės bėdos nesibaigia. Vienam svarbiausių gynybos ramsčių 24-erių Kiprui Kažukolovui per treniruotę su „Astanos" komanda plyšo kryžminiai raiščiai. Tai reiškia, kad gynėjas šiais kalendoriniais metais į aikštę nebegrįš.

0

Per paskutines Kazaschtano čempionato rungtynes, kuriose „Astana“ 5:1 sutriuškino Kyzylordos „Kaisar“ ekipą, po ketvirtojo įvarčio Nazmi Gripshi iškėlė marškinėlius su Kažukolovo pavarde, taip išreikšdamas palaikymą sunkią traumą patyrusiam komandos draugui.

K. Kažukolovas jaunystėje ne kartą kentėjo dėl traumų. Pirmas jo ilgas iškritimas iš futbolo buvo dar „Brighton“ akademijoje, kai futbolininkui nebuvo nė aštuoniolikos.

Prieš ketverius metus jis atsidūrė Sekmadienio futbolo lygos „Katastrofos“ komandoje, iš kurios pateko į Vilniaus „Žalgirį“ ir Lietuvos rinktinę.

