Kiprui Kažukolovui plyšo kryžminiai raiščiai

Per paskutines Kazaschtano čempionato rungtynes, kuriose „Astana“ 5:1 sutriuškino Kyzylordos „Kaisar“ ekipą, po ketvirtojo įvarčio Nazmi Gripshi iškėlė marškinėlius su Kažukolovo pavarde, taip išreikšdamas palaikymą sunkią traumą patyrusiam komandos draugui.
K. Kažukolovas jaunystėje ne kartą kentėjo dėl traumų. Pirmas jo ilgas iškritimas iš futbolo buvo dar „Brighton“ akademijoje, kai futbolininkui nebuvo nė aštuoniolikos.
Prieš ketverius metus jis atsidūrė Sekmadienio futbolo lygos „Katastrofos“ komandoje, iš kurios pateko į Vilniaus „Žalgirį“ ir Lietuvos rinktinę.
