Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Edgaras Utkus žaidė Belgijoje, Matas Vareika sugrįžo po traumos Armėnijoje

2025-08-30 07:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 07:17

Penktadienį Belgijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Edgaras Utkus, bet jo ginamas Briugės „Cercle“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „St. Truiden“ klubu.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Penktadienį Belgijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Edgaras Utkus, bet jo ginamas Briugės „Cercle“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „St. Truiden“ klubu.

REKLAMA
0

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė Linas Mėgelaitis, kurio atstovaujamas „Rimini“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vis Pesaro“ klubu.

Armėnijoje po traumos atsigavo ir nuo 76 minutės žaidė Matas Vareika, bet jo ginamas Jerevano „Pyunik“ namuose 1:2 nusileido „Urartu“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Latvijoje Rolandas Baravykas žaidė antrą kėlinį ir padėjo „Grobina“ klubui namuose 3:2 palaužti „Jelgava“ klubo žaidėjus. Tiesa, visi rungtynių įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje, o „Grobina“ antrajame kėlinyje liko žaisti mažumoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kitose rungtynėse Latvijoje ant suolo liko gynėjas Edvinas Girdvainis, o jo klubas „Liepaja“ išvykoje rezultatu 2:1 palaužė Rygos „Metta“ klubą.

REKLAMA

Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes „West Ham“ U-21 komandos sudėtyje bei padėjo savo ekipai 4:2 nugalėti „Sunderland“ U-21 ekipą.

Dovydas Sasnauskas žaidė visas rungtynes „Sheffield United“ U-21 komandos sudėtyje bei su ja šventė pergalę namuose rezultatu 3:1 prieš „Charlton Athletic“ U-21 komandą.

Ketvirtoje Anglijos lygoje Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Cheltenham“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Salford“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Modestas Vorobjovas | Klubo nuotr.
Turkijoje – Modesto Vorobjovo klubo lygiosios, Latvijoje – Edvino Girdvainio ekipos pralaimėjimas
Artemijus Tutyškinas (centre) | Klubo nuotr.
Artemijus Tutyškinas pelnė įvartį Slovėnijoje, Lukas Fridrikas naujame klube debiutavo pelnydamas įvartį
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus pelnė įvartį Belgijoje, Italijoje susitiko lietuvių klubai
Adrian Lickūnas (kair.) | Organizatorių nuotr.
Jaunas lietuvis žaidė Italijoje

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų