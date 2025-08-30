Edgaras Utkus žaidė Belgijoje, Matas Vareika sugrįžo po traumos Armėnijoje

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė Linas Mėgelaitis, kurio atstovaujamas „Rimini“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vis Pesaro“ klubu.
Armėnijoje po traumos atsigavo ir nuo 76 minutės žaidė Matas Vareika, bet jo ginamas Jerevano „Pyunik“ namuose 1:2 nusileido „Urartu“ klubui.
Tuo metu Latvijoje Rolandas Baravykas žaidė antrą kėlinį ir padėjo „Grobina“ klubui namuose 3:2 palaužti „Jelgava“ klubo žaidėjus. Tiesa, visi rungtynių įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje, o „Grobina“ antrajame kėlinyje liko žaisti mažumoje.
Kitose rungtynėse Latvijoje ant suolo liko gynėjas Edvinas Girdvainis, o jo klubas „Liepaja“ išvykoje rezultatu 2:1 palaužė Rygos „Metta“ klubą.
Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes „West Ham“ U-21 komandos sudėtyje bei padėjo savo ekipai 4:2 nugalėti „Sunderland“ U-21 ekipą.
Dovydas Sasnauskas žaidė visas rungtynes „Sheffield United“ U-21 komandos sudėtyje bei su ja šventė pergalę namuose rezultatu 3:1 prieš „Charlton Athletic“ U-21 komandą.
Ketvirtoje Anglijos lygoje Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Cheltenham“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Salford“ klubu.
