Permainų uraganas „Žalgiryje“: Čeburinui – paskutinės rungtynės, rasta ir pamaina

Sekmadienio vakarą, 18:25 val. startuos „Žalgirio“ ir „Panevėžio“ rungtynės, kurios taps atsisveikinimo maču V. Čeburinui.
Tv3.lt šaltiniai praneša, jog po Vilmos Venslovaitieinės pasitraukimo iš direktorės pareigų naujasis „Žalgirio“ vadovas Mindaugas Kasperūnas užsimos permainų vėzdu ir patrauks vyr. trenerį.
Vilniaus komandą V. Čeburinas treniravo nuo 2021-ųjų. Per šį laiką triskart tapo Lietuvos čempionu, po du kartus laimėjo LFF taurę ir LFF Supertaurę.
Vis dėlto šio sezono rezultatai Lietuvos čempionate, dvigubas fiasko UEFA Čempionų ir Konferencijų lygose išsiūbavo „Žalgirio“ laivą. Nepatenkinti rezultatais sirgaliai ėmė versti iš posto kazachą, o V. Venslovaitienė stojo į sau artimo trenerio pusę.
Galiausiai pačią direktorę paskandino skandalinga istorija, kai viena klubo dalininkių Eleonora Kasperūnienė paskelbė skandalingą faktą, esą V. Venslovaitienė, pasinaudojusi 15 metų senumo sutartimi, kuri taip ir nebuvo pasirašyta, perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią „Žalgirio“ dalį.
Kaip skelbė tv3.lt, dėl šio ėjimo policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius.
Portalo tv3.lt žiniomis, V. Čeburiną prie vairo pakeis Rolandas Džiaukštas.
47-erių buvęs futbolininkas pats yra vilkėjęs „Žalgirio“ marškinėlius, taip pat 40-tyje rungtynių atstovavęs Lietuvos rinktinei.
2016-18 metais jis dirbo Vilniaus klubo trenerių štabe, o prieš mažiau nei dvejus metus pradėjo dirbti „Žalgirio“ jaunimo akademijoje.
„Esu žalgirietis nuo vaikystės. Man „Žalgirio“ žaidėjai buvo idealai, į kuriuos stengėmės lygiuotis, norėjome patys būti pirmoje komandoje, – 2023-ųjų interviu teigė R. Džiaukštas – Vienas iš mūsų tikslų dabartinėje akademijoje – perduoti „Žalgirio“ dvasią, filosofiją ir vertybes. Taip pat noriu parodyti, kad viskas įmanoma, jeigu tu to sieksi, norėsi ir dirbsi labai stipriai.“
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!