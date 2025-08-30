Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > A Lyga naujienos

Permainų uraganas „Žalgiryje“: Čeburinui – paskutinės rungtynės, rasta ir pamaina

2025-08-30 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 09:00

Vilniaus „Žalgirio“ permainų viesulas pasiekė naują lygį – tv3.lt žiniomis, savaitgalio rungtynės bus paskutinės Vladimirui Čeburinui, o komandos vairą turėtų perimti Rolandas Džiaukštas.

Vladimiras Čeburinas (nuotr. fkzalgiris.lt)

Vilniaus „Žalgirio“ permainų viesulas pasiekė naują lygį – tv3.lt žiniomis, savaitgalio rungtynės bus paskutinės Vladimirui Čeburinui, o komandos vairą turėtų perimti Rolandas Džiaukštas.

REKLAMA
2

Sekmadienio vakarą, 18:25 val. startuos „Žalgirio“ ir „Panevėžio“ rungtynės, kurios taps atsisveikinimo maču V. Čeburinui.

Tv3.lt šaltiniai praneša, jog po Vilmos Venslovaitieinės pasitraukimo iš direktorės pareigų naujasis „Žalgirio“ vadovas Mindaugas Kasperūnas užsimos permainų vėzdu ir patrauks vyr. trenerį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus komandą V. Čeburinas treniravo nuo 2021-ųjų. Per šį laiką triskart tapo Lietuvos čempionu, po du kartus laimėjo LFF taurę ir LFF Supertaurę.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto šio sezono rezultatai Lietuvos čempionate, dvigubas fiasko UEFA Čempionų ir Konferencijų lygose išsiūbavo „Žalgirio“ laivą. Nepatenkinti rezultatais sirgaliai ėmė versti iš posto kazachą, o V. Venslovaitienė stojo į sau artimo trenerio pusę.

REKLAMA

Galiausiai pačią direktorę paskandino skandalinga istorija, kai viena klubo dalininkių Eleonora Kasperūnienė paskelbė skandalingą faktą, esą V. Venslovaitienė, pasinaudojusi 15 metų senumo sutartimi, kuri taip ir nebuvo pasirašyta, perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią „Žalgirio“ dalį.

Kaip skelbė tv3.lt, dėl šio ėjimo policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius.

REKLAMA
REKLAMA

Portalo tv3.lt žiniomis, V. Čeburiną prie vairo pakeis Rolandas Džiaukštas.

47-erių buvęs futbolininkas pats yra vilkėjęs „Žalgirio“ marškinėlius, taip pat 40-tyje rungtynių atstovavęs Lietuvos rinktinei.

2016-18 metais jis dirbo Vilniaus klubo trenerių štabe, o prieš mažiau nei dvejus metus pradėjo dirbti „Žalgirio“ jaunimo akademijoje.

„Esu žalgirietis nuo vaikystės. Man „Žalgirio“ žaidėjai buvo idealai, į kuriuos stengėmės lygiuotis, norėjome patys būti pirmoje komandoje, – 2023-ųjų interviu teigė R. Džiaukštas – Vienas iš mūsų tikslų dabartinėje akademijoje – perduoti „Žalgirio“ dvasią, filosofiją ir vertybes. Taip pat noriu parodyti, kad viskas įmanoma, jeigu tu to sieksi, norėsi ir dirbsi labai stipriai.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naujieji „Žalgirio“ dalininkai „Icor“ (nuotr. fkzalgiris.lt ir icor.lt)
Į aktualius klausimus naujieji „Žalgirio“ dalininkai atsakymų nesurado (7)
Mindaugas Kasperūnas, Vilma Venslovaitienė (nuotr. facebook ir BNS)
Įvyko „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas: Venslovaitienė atstatydinta, išrinktas laikinas vadovas (9)
Iš dešinės: Valdas Benkunskas, Vilma Venslovaitienė, Vladimiras Čeburinas (nuotr. fkzalgiris.lt)
Apie Venslovaitienės manevrus nežinojusi savivaldybė: audito inicijuoti negalime (6)
Gitanas Nausėda sureagavo į situaciją „Žalgiryje“ (nuotr. fkzalgiris.lt)
Gitanas Nausėda sureagavo į „Žalgirio“ krizę: „Labai neskaniai atrodo“ (1)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų