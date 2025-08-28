Netikėtą kapitono žinutę išgirdęs Jankauskas italo taktikos nesiims: „Daug snaiperių reikėtų“

Rugsėjo 4-ąją lietuviai namuose priims Maltos futbolininkus, o po trijų dienų Dariaus ir Girėno stadione teks laikyti Nyderlandų egzaminą.
Olandai FIFA pasaulio reitinge užima 7 vietą ir 136 vietomis lenkia Lietuvos komandą.
Virgilas van Dijkas, Ryanas Gravenberchas, Cody Gakpo iš „Liverpool“, Tijjani Reijndersas ir Nathanas Ake iš „Manchester City“, Denzelis Dumfiesas iš Milano „Inter“, Frenkie de Jongas iš „Barcelona“ – toks žvaigždžių sąrašas turėtų lankytis Kaune vėlyvą rugsėjo 7-sios vakarą.
„Tai bus įdomi, rekordiškai trumpa savaitė, nes renkamės pirmadienį, o rungtynės jau ketvirtadienį. Aišku, yra didelis ažiotažas, nes atvyksta komanda, kurios Lietuvos futbolo sirgaliai nėra matę gyvai. Įdomi savaitė laukia. Stengsimės maksimaliai gerai pasiruošt per maksimaliai trumpą laiką“, – sakė E. Jankauskas.
Europos krepšinio čempionate Italijos rinktinės treneris Gianmarco Pozzecco, paklaustas, kaip stabdys Giannį Antetokounmpo rungtynėse su Graikija, šmaikštavo, kad jo bičiulis yra geras snaiperis, kurį pasodins arenos palubėse ir šis esą pasirūpins NBA superžvaigždės neutralizavimu dar pirmajame kėlinyje.
Ar nereikės kažko panašaus ir Lietuvos rinktinei akistatoje su Nyderlandais?
„Tai mums reikia daugiau snaiperių, kad iššaudytų visus, – juokėsi treneris, tačiau netrukus surimtėjo. – Nereikia idealizuoti per daug, taip, tai aukščiausi lygio komanda, bet matau tai kaip dar vieną nuostabią patirti, kad esi apšviestas, gali susirungti, laimėti dvikovas, gal net pasiekti teigiamą rezultatą. Mes drastiškų priemonių nesiimsime, tikrai visi išvažiuos gyvi, gal ne visai sveiki, nes per daug jų aikštėje niekas negarbins – mėlynių bus, bet, tikiuosi, nieko sudėtingiau.“
Į dvi svarbias dvikovas Lietuvos rinktinė stos smarkiai nukraujavusi.
„Ruzgiui lūžo koja, Vareikai ir Slivkai – galiniai raumenys, Širviui – apendicitas, vakar gavome vakare naujieną iš Kipro (Kažukolovo – aut. past.) – kažkas su kelio raiščiais. Norėjau duoti galimybę Sigitui Olberkiui, kuris sėkmingai adaptavosi Albanijos aukščiausioje lygoje, bet pirmo turo rungtynių pabaigoje jis gavo kelio traumą, Šešplaukis iškrito iki lapkričio mėnesio“, – vardino E. Jankauskas.
„Kai iškrenta keturi starto žaidėjai ir du, kurie yra rotacijoje ir visad žengia į aikštę – kelia nerimą tokie dalykai. Bus galimybė pasitikrinti resursų gylį. Norėčiau, kad pagrindinė žinutė būtų tokia, jog tai galimybė užsirekomenduoti, kažką parodyti naujiems žaidėjams, kad jie būtų pastebėti“, – pridūrė treneris.
Jis pasakojo turėjęs labai įdomų ir netikėtą pokalbį su rinktinės kapitonu Fiodoru Černychu, kurio sąraše nėra.
„Tai jo iniciatyva. Mane žavi, kai žmogus yra toks profesionalus, savikritiškas. Jo nuomone, šiuo metu yra žaidėjų labiau vertų būti rinktinėje. Galutinis žodis buvo Fiodoro. Jis ir Arvydas yra per pastarąjį dešimtmetį daugiausiai davę Lietuvos futbolininkai, jo žodis buvo, kad šį langą jis praleis dėl komandos, nes šiuo metu negali duoti tiek, kiek norėtų, kiek futbolo sirgaliai iš jo lauktų. Šį sprendimą labai gerbiu. Tokiame brandžiame amžiuje, ko gero, geriausiai žinai savo galimybes“, – apie 34-erių „Kauno Žalgirio“ saugą kalbėjo E. Jankauskas.
Strategas neslėpė, kad susidūrė su labai daug iššūkių, tačiau vis tiek nesurado vietos komandoje nė vienam vidinę krizę išgyvenančio Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjui.
„Matome, kas atsitiko su Lietuvos čempionais. Kažkokia duobė, turbūt ne tik aikštėje, bet tai persiduoda ir į aikštę. Taip pat ir žaidėjų forma, traumuotumas. Matulevičius buvo traumuotas, paskui sugrįžo, nebuvo lengva. Situacija tokia, kad yra žaidėjų, kurie šiai dienai – geriau pasiruošę“, – atviravo E. Jankauskas.
Jis neslėpė, kad „Žalgirio“ situacija nėra maloni, tačiau ironizuodamas net bandė įžvelgti kiek pozityvo.
„Iš kitos pusės, galime ir teigiamų dalykų įžvelgti – daugiau kalbama apie futbolą, daugiau kažkokio rezonanso, kitos komandos irgi stebi – žino, kad negerai, jei taip atsitiks. Įspėjamasis skambutis kito sąskaita. Žiūrėsime, kaip toliau tie dalykai spręsis. Europiniame ir pasauliniame futbole tokių dalykų būna, būna griūčių, kai komandos krenta į kitus divizionus, paskui vėl pakyla. Futbolas dinamiškas dalykas, pastovumo čia mažai. Šiai dienai situacija yra tokia, kokia yra – gan liūdna, bet žiūrėsime, kokie bus sprendimai“, – dėstė E. Jankauskas.
Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Malta ir Nyderlandais:
Vartininkai
- Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)
- Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)
- Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)
- Gynėjai
- Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)
- Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
- Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)
- Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
- Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)
Saugai
- Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)
- Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
- Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)
- Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)
- Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)
- Vaidas Magdušauskas (Gargždų „Banga“)
- Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)
- Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
- Romualdas Jansonas („Kauno Žalgiris“)
- Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)
- Nauris Petkevičius (Marijampolės „Sūduva“)
