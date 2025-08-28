Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Patvirtinta Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms Kaune su Malta ir Nyderlandais

2025-08-28 11:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 11:50

Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko futbolininkus, su kuriais stos į kovą dar dviejuose susitikimuose FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankoje.

Lietuvos futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko futbolininkus, su kuriais stos į kovą dar dviejuose susitikimuose FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankoje.

REKLAMA
0

Priminsime, kad rugsėjo 4 dieną lietuviai Kaune priims Maltos futbolininkus, o rugsėjo 7-ąją mūsų šalyje lankysis grupės favoritai, Europos grandai Nyderlandų futbolininkai.

Naujausioje Lietuvos rinktinės sudėtyje yra ir naujų, ir seniai matytų veidų. Po ilgesnių pertraukų rinktinės marškinėlius apsivilks Vilius Armalas, Eligijus Jankauskas, Tomas Kalinauskas bei Nauris Petkevičius, o pirmą kartą kvietimo į rinktinę sulaukė gerą atkarpą Gargždų „Bangoje“ žaidžiantis Vaidas Magdušauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat į rinktinę sugrįžta naują „Serie B“ sezoną pradėjęs Marius Adamonis.

Rinktinėje dar nebus sunkią traumą besigydančio Armando Kučio, taip pat šį langą dėl sveikatos problemų praleis Vykintas Slivka bei Pijus Širvys, taip pat – po traumos atsigaunantis Matas Vareika bei praėjusiame ture iš rikiuotės iškritęs Kipras Kažukolovas.

REKLAMA
REKLAMA

Eligijus Jankauskas į rinktinės sudėtį grįžta pirmą kartą nuo 2023-ųjų spalio, Vilius Armalas sudėtyje buvo tų pačių metų kovo mėnesį, Tomas Kalinauskas pastarojo kvietimo buvo sulaukęs dar praėjusių metų lapkritį, o Naurio Petkevičiaus pirmasis ir kol kas vienintelis kvietimas į rinktinę įvyko dar 2022-ųjų birželio lange.

REKLAMA

Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Malta ir Nyderlandais:

Vartininkai

Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)

Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)

Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)

Gynėjai

Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)

Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)

Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)

Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)

Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)

Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)

Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)

Saugai

Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)

Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)

Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)

Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)

Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)

Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)

Vaidas Magdušauskas (Gargždų „Banga“)

Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)

Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)

Puolėjai

Romualdas Jansonas („Kauno Žalgiris“)

Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)

Nauris Petkevičius (Marijampolės „Sūduva“)

**********

Lietuvos rinktinės rugsėjo mėnesio tvarkaraštis

Rugsėjo 4 diena (ketvirtadienis)

19.00 val. Lietuva – Malta

Rugsėjo 7 diena (sekmadienis)

19.00 val. Lietuva – Nyderlandai

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų