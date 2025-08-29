Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiko su Monako princu: aptarė šalių bendradarbiavimo plėtrą, sankcijas Rusijai

2025-08-29 15:03 / šaltinis: BNS
2025-08-29 15:03

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitikimo su Monako kunigaikščiu Albertu II metu aptarė šalių bendradarbiavimo plėtros galimybes bei sankcijų taikymą Rusijai.

Nausėda atvirai apie situaciją Ukrainoje: „Nematau šviesos tunelio gale“ (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitikimo su Monako kunigaikščiu Albertu II metu aptarė šalių bendradarbiavimo plėtros galimybes bei sankcijų taikymą Rusijai.

2

Kaip penktadienį pranešė Prezidentūra, susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ekonomikos, kultūros, turizmo, sporto srityse. Pokalbio metu buvo aptarti Europos saugumo klausimai, sankcijos Rusijai ir nuolatinė parama Ukrainai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų saugumas tiesiogiai priklauso nuo Ukrainos ateities. Turime stiprinti Ukrainos derybines pozicijas ir kartu siekti efektyvaus sankcijų Rusijai įgyvendinimo“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.

Pasak Prezidentūros, susitikimo metu kalbėta ir apie klimato kaitos iššūkius, tvarumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energetikos svarbą.

Kaip rašė BNS, vizito Lietuvoje metu Monako princas taip pat lankysis Kaune, kur „Žalgirio“ arenoje stebės Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatą.

Albertas II nykštukinei Europos valstybei vadovauja nuo 2005-ųjų metų, kai kunigaikščio soste pakeitė savo tėvą Rainier III (Renjė).

Lietuva diplomatinius santykius su šia Prancūzijos pietų kaimynystėje įsikūrusia valstybe užmezgė 2011 metų balandį.

