TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija kritikuoja E3 veiksmus prieš Iraną

2025-08-29 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 14:54

Rusija sukritikavo Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sprendimą pradėti JT sankcijų grąžinimo Iranui procesą, praneša agentūra „Reuters“. 

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusija sukritikavo Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sprendimą pradėti JT sankcijų grąžinimo Iranui procesą, praneša agentūra „Reuters“. 

0

Absurdiška vien tik vyriausybei Teherane versti kaltę dėl 2015 m. branduolinės sutarties žlugimo, penktadienį Maskvoje pareiškė Užsienio reikalų ministerija.

E3 vadinamos Europos šalys – Vokietija, Didžioji Britanija ir Prancūzija – ketvirtadienį aktyvavo JT sankcijų grąžinimo Iranui mechanizmą. Jos gali įsigalioti po 30 dienų.

Taip E3 reagavo į laipsnišką Irano pasitraukimą iš susitarimo dėl jo branduolinės programos.

Vakarai kaltina Teheraną siekiant pasigaminti branduolinį ginklą. Iranas tai neigia.

