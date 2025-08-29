Rusija kritikuoja E3 veiksmus prieš Iraną

Absurdiška vien tik vyriausybei Teherane versti kaltę dėl 2015 m. branduolinės sutarties žlugimo, penktadienį Maskvoje pareiškė Užsienio reikalų ministerija.
E3 vadinamos Europos šalys – Vokietija, Didžioji Britanija ir Prancūzija – ketvirtadienį aktyvavo JT sankcijų grąžinimo Iranui mechanizmą. Jos gali įsigalioti po 30 dienų.
Taip E3 reagavo į laipsnišką Irano pasitraukimą iš susitarimo dėl jo branduolinės programos.
Vakarai kaltina Teheraną siekiant pasigaminti branduolinį ginklą. Iranas tai neigia.
