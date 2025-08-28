Įnirtingoje kovoje „Gintra“ palaužė Rumunijos čempiones ir žengė į Čempionių lygos atrankos finalą

Gausiai Šiaulių miesto centriniame stadione susirinkusių žiūrovų palaikytos Lietuvos čempionės po įnirtingos kovos 2:1 (0:0) palaužė rumunes ir žengė į atrankos turnyro finalą.
Pirmoje šio atrankos turnyro pusfinalio akistatoje užtikrintą pergalę rezultatu 5:0 prieš Sakartvelo čempiones iškovojo Poltavos FC „Vorskla“ futbolininkės iš Ukrainos. Pastarosios šeštadienį su šiaulietėmis kovos atrankos finale dėl vienintelio kelialapio į trečiąjį UEFA moterų Čempionių lygos atrankos etapą.
Ši pergalė „Gintros“ klubui garantavo, kad kelionė Europoje šiais metais tęsis toliau. Pergalės atrankos finale atveju gintrietės tęstų kovas trečiajame UEFA moterų Čempionių lygos atrankos etape, tuo tarpu pralaimėjus – žengtų į pirmą kartą vyksiančio UEFA Europos moterų lygos atrankos antrą etapą.
Trečiasis UEFA Čempionių lygos atrankos etapas vyks rugsėjo 11 ir 18 dienomis, tuo tarpu antrasis UEFA Europos taurės etapas bus žaidžiamas spalio 7 arba 8 ir 15 arba 16 dienomis. Atrankos etapai vyks namų ir išvykos rungtynių formatu.
Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, R. Beal, A. Mikutaitė, T. Romanovskaja, S. Amorim, I. Kuku, L.Ribeiro, T. Brown (27′ min. B. David, 80′ min. C. Caliz), L. Spenazzatto, M. Bowers, B. Taylor.
Įvarčiai:
„Gintra“: L. Spenazzatto (55′ min.), L. Ribeiro (83′ min.) po 1.
„Farul Constanta“: I. Stancu (63′ min.) – 1.
Pirmosiomis rungtynių minutėmis aikštėje vyko tam tikra žvalgyba. Komandos tikrinosi viena kitos pozicijas ir pernelyg nerizikavo. 10-ąją susitikimo minutę varžovių vartininkės budrumą partikrino Lidiane Ribeiro.
13-ąją minutę pirmasis pavojus kilo prie aikštės šeimininkių vartų, tačiau varžovių puolėjos Estelle Gnaly smūgis nebuvo stiprus, o Greta Lukjančukė užtikrintai susitvarkė su situacija. Po kelių akimirkų perdavimu iš krašto dar vieną momentą sukūrė Rumunijos čempionės, laimei Nikoleta Boycheva kamuolio nepasiekė.
21-ąją minutę varžovių gynėjų apsuptyje Madison Bowers turėjo šansą pabėgti viena prieš vartininkę, tačiau paskutiniu metu amerikietei nepavyko suvaldyti kamuolio ir situacija užgeso.
Jau 27-ąją minutę „Gintros“ vyriausiajam treneriui Steve’ui Beeks’ui teko atlikti priverstinį keitimą. Susižeidusią ir rungtynių tęsti nebegalėjusią kanadietę Tamarą Brown pakeitė Bunmi David.
39-ąją minutę pavojingą baudos smūgį iš maždaug 25 metrų atrėmė G. Lukjančukė. Po kelių minučių savo atsaką surengė ir gintrietės, bet Briannai Taylor nepavyko sėkmingai užvaldyti kamuolio. Po pirmųjų 45 minučių švieslentėje degė nuliai.
Antrasis kėlinys prasidėjo audringai ir komandos ankstyvoje jo fazėje apsikeitė įvarčiais. 55-ąją minutę varžovių gynėjas baudos aikštelėje išguldžiusi gintrietė Laura Spenazzatto stipriu ir tiksliu smūgiu išvedė Lietuvos čempiones į priekį – 1:0, bet jau po aštuonių minučių rumunėms pavyko rezultatą išlyginti, kuomet 63-ąją minutę pasižymėjo Ioana Stancu – 1:1.
Po įvarčių apsikeitimo komandos kiek sulėtino žaidimo, bet kietos kovos aikštėje ir toliau netrūko. Labiausiai patyrusi gintrietė G. Lukjančukė ir toliau žaidė užtikrintai bei neleido varžovėms išnaudoti savųjų pusprogių.
Stadione 83-ąją susitikimo minutę sprogo emocijų užtaisas, kai po gintriečių išpuolio, kuriame pasiaukojančiai sužaidusi B. Taylor perėmė kamuolį, o L. Spenazzato atliko smūgį, kamuolį į vartų tinklo nukreipė Lidiane Ribeiro bei vėl išvedė geltonai juodas į priekį – 2:1.
Per likusį laiką rumunėms nebepavyko išlyginti rezultato, o rungtynių pabaigą užtikrintai sužaidusios Lietuvos čempionės šventė gražią pergalę.
