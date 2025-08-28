Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Po estų sutriuškinimo – Pešičiaus priekaištai organizatoriams Rygoje

2025-08-28 07:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 07:23

Serbija įspūdingai pradėjo Europos čempionatą – pirmose A grupės rungtynėse Rygoje be vargo 98:64 sutriuškino Estiją.

Svetislavas Pešičius | FIBA nuotr.

Serbija įspūdingai pradėjo Europos čempionatą – pirmose A grupės rungtynėse Rygoje be vargo 98:64 sutriuškino Estiją.

REKLAMA
0

Po mačo spaudos konferencijoje treneris Svetislavas Pešičius pirmiausia kreipėsi į organizatorius su paprastu prašymu. „Turiu vieną prašymą. Dabar 23:30 – prašau gerbti mūsų laiką. Negalime laukti valandą po rungtynių, kol prasidės spaudos konferencija. Mes norime ją surengti, bet ne po 30 minučių“, – sakė strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentuodamas pergalę jis pabrėžė, kad komanda turi likti susitelkusi.

„Pradėjome turnyrą pergale, bet nenorime jos nei pervertinti, nei nuvertinti. Pergalė mums svarbi – tai buvo tikslas. Tačiau vien laimėti neužtenka. Norime daugiau. Vis daugiau. Susitelkiame į sprendimų paiešką, žaidėjams suteikiame galimybių, siekiame individualios pažangos. Esame patenkinti požiūriu, koncentracija ir gynyba“, – kalbėjo S. Pešičius.

REKLAMA
REKLAMA

Strategas aptarė ir kitus A grupės rezultatus – Portugalijos pergalę prieš Čekiją bei Turkijos laimėjimą prieš Latviją.

REKLAMA

„Jau sakiau, kad tai labai stipri grupė. Tris komandas galima laikyti medalių kandidatėmis. Dabar pamatėme, kokia galinga yra Turkija. Manau, Latvija gali žaisti geriau – galbūt juos slėgė spaudimas, bet mes juos labai gerbiame. Pirmoji diena manęs nekeičia – Serbija, Turkija ir Latvija vis dar yra pretendentės į kitą etapą ir į medalius“, – sakė jis.

Serbija kitas grupės rungtynes penktadienį žais prieš Portugaliją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų