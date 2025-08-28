Po estų sutriuškinimo – Pešičiaus priekaištai organizatoriams Rygoje

Po mačo spaudos konferencijoje treneris Svetislavas Pešičius pirmiausia kreipėsi į organizatorius su paprastu prašymu. „Turiu vieną prašymą. Dabar 23:30 – prašau gerbti mūsų laiką. Negalime laukti valandą po rungtynių, kol prasidės spaudos konferencija. Mes norime ją surengti, bet ne po 30 minučių“, – sakė strategas.
Komentuodamas pergalę jis pabrėžė, kad komanda turi likti susitelkusi.
„Pradėjome turnyrą pergale, bet nenorime jos nei pervertinti, nei nuvertinti. Pergalė mums svarbi – tai buvo tikslas. Tačiau vien laimėti neužtenka. Norime daugiau. Vis daugiau. Susitelkiame į sprendimų paiešką, žaidėjams suteikiame galimybių, siekiame individualios pažangos. Esame patenkinti požiūriu, koncentracija ir gynyba“, – kalbėjo S. Pešičius.
Strategas aptarė ir kitus A grupės rezultatus – Portugalijos pergalę prieš Čekiją bei Turkijos laimėjimą prieš Latviją.
„Jau sakiau, kad tai labai stipri grupė. Tris komandas galima laikyti medalių kandidatėmis. Dabar pamatėme, kokia galinga yra Turkija. Manau, Latvija gali žaisti geriau – galbūt juos slėgė spaudimas, bet mes juos labai gerbiame. Pirmoji diena manęs nekeičia – Serbija, Turkija ir Latvija vis dar yra pretendentės į kitą etapą ir į medalius“, – sakė jis.
Serbija kitas grupės rungtynes penktadienį žais prieš Portugaliją.
