TV3 naujienos > Sportas

„Bayern” per pridėtą laiką „DFB Pokal“ taurėje išplėšė pergalę prieš „Wehen“

2025-08-27 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 23:48

Miuncheno „Bayern” Vokietijos „DFB Pokal“ taurės pirmajame etape 3:2 įveikė trečiajame divizione pagal stiprumą rungtyniaujančius „Wehen“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern" Vokietijos „DFB Pokal" taurės pirmajame etape 3:2 įveikė trečiajame divizione pagal stiprumą rungtyniaujančius „Wehen" futbolininkus.

0

Harry Kane’as pirmajame kėlinyje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Bayern” į priekį 1:0. Michaelis Olise antrojo kėlinio pradžioje tiksliu smūgiu padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fatihas Kaya sužaidus valandą tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Pastarasis vos po penkių minučių antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

H. Kane’ui nepavyko antrą kartą pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs. Visgi anglas 94-ąją minutę pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išplėšė„Bayern” pergalę 3:2.

„Bayern“ klubas 31-ąjį kartą iš eilės pateko į kitą etapą po pirmųjų Vokietijos taurės rungtynių.

 

