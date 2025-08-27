„Bayern” per pridėtą laiką „DFB Pokal“ taurėje išplėšė pergalę prieš „Wehen“

Harry Kane’as pirmajame kėlinyje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Bayern” į priekį 1:0. Michaelis Olise antrojo kėlinio pradžioje tiksliu smūgiu padvigubino pranašumą 2:0.
Fatihas Kaya sužaidus valandą tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2. Pastarasis vos po penkių minučių antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
H. Kane’ui nepavyko antrą kartą pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs. Visgi anglas 94-ąją minutę pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išplėšė„Bayern” pergalę 3:2.
„Bayern“ klubas 31-ąjį kartą iš eilės pateko į kitą etapą po pirmųjų Vokietijos taurės rungtynių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!