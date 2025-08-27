Lygį parodę serbai nušlavė Estijos rinktinę

Serbai nuo rungtynių pradžios ėmė rodyti lyderystę ir po Filipo Petruševo dėjimo turėjo dviženklį pranašumą – 16:6. Skirtumas sparčiai augo (28:9), o po dviejų kėlinių Serbija jau pirmavo 56:29.
Antroji mačo dalis buvo visiškas formalumas. Estai buvo triuškinami dvigubai (86:44), o rungtynių nugalėtojas klausimų nebekėlė.
Serbijos rinktinės žvaigždė Nikola Jokičius žaidė 23 minutes ir pelnė 11 taškų, atkovojo 10 kamuolių, atliko 7 perdavimus, rinko 23 naudingumo balus.
Nugalėtojų gretose žibėjo Nikola Jovičius, kuris per 16 minučių spėjo įmesti 18 taškų, atkovoti 4 kamuolius, atlikti 6 perdavimus ir rinkti 26 naudingumo balus.
Estų gretose dviženklį rezultatyvumą rinko du žmonės: Henri Drellas (11 tšk.) ir Arturas Konontsukas (10 tšk.).
Serbija: Nikola Jovičius 18 (10 atk. kam., 7 rez. perd., 23 n.b.), Aleksa Avramovičius 13, Filipas Petruševas 12, Bogdanas Bogdanovičius (7 rez. perd., 5 kld.) ir Nikola Jokičius – po 11, Tristanas Vukčevičius 9 (7 atk. kam.).
Estija: Henri Drellas 11, Arturas Konontsukas 10, Kristianas Kullamae ir Kasparas Treieris – po 8.
Kiti varžovai serbų kelyje – portugalai, o estai kausis su latviais.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!