„Go3“ atsiprašo ir dovanoja daugiau turinio „Go3“ klientams patyrusiems trikdžius

Lietuvos krepšinio gerbėjai – tikrai patys geriausi pasaulyje. Jų entuziazmas ir aktyvumas gerokai viršijo mūsų lūkesčius. Dėl itin didelio susidomėjimo rungtynėmis dalis vartotojų susidūrė su laikinais transliacijos sutrikimais.
Mūsų komanda nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad kuo greičiau pašalintų trikdžius mobiliosiose programėlėse, Android, Smart TV įrenginiuose ir interneto naršyklėse. Komanda intensyviai dirbo, kad visi likę krepšinio fanai galėtų stebėti rungtynes netrukdomai.
Kaip padėkos ženklą, visiems „Go3“ klientams, kurie patyrė trikdžius Didžiosios Britanijos ir Lietuvos rungtynių metu, iki 2025 m. rugsėjo pabaigos bus suteikta prieiga prie viso „Go3” televizijoje esančio turinio, išskyrus filmų nuomą.
Dedame visas pastangas, kad panašios situacijos ateityje nepasikartotų – stipriname techninę infrastruktūrą ir geriname sistemų atsparumą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!