Prieš mūšį su Lietuva juodkalniečiai nepasipriešino pasaulio čempionams

Būtent artėjantį mačą su Juodkalnija žais Lietuvos rinktinė. Mačas startuos rugpjūčio 29 d. 16.30 val., vokiečiai tą pačią egzaminuos Švediją.
Pirma rungtynių pusė lengvos kovos vokiečiams nežadėjo, kurie buvo įgiję 8 taškų pranašumą (37:29), bet Juodkalnija išlygino rezultatą ir tik Isaaco Bongos tritaškis antrojo kėlinio pabaigoje suteikė pasaulio čempionams pranašumą – 46:43.
Vaizdas kardinaliai pasikeitė po pertraukos, kai juodkalniečiai tiesiog nespėjo paskui Dennisą Schroderį ir sugėrė vieną po kito Andreaso Obsto tritaškius. Pastarasis per trečiąjį ketvirtį susmeigė keturis tritaškius ir Vokietija nurūko – 79:55. Paskutinis ketvirtis tapo jau formalumas.
Juodkalnija šiame mače vertėsi be traumą besigydančio Vladimiro Mihailovičiaus, o Vokietijai prie šoninės linijos negalėjo vadovauti sveikatos problemų turintis vyr. treneris Alexas Mumbru.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Franzas Wagneris. Puolėjas per 23 minutes surinko 22 taškus (8/13 dvit., 0/2 trit., 6/9 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 21 naudingumo balą.
Kauno „Žalgirio“ naujokas Maodo Lo per 19 minučių pasižymėjo 10 taškų (1/1 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 6 rezultatyviais perdavimais ir 14 naudingumo balų.
Vokietija: Franzas Wagneris 22 (8/13 dvit., 8 atk. kam., 21 naud.), Dennisas Schroderis 21, Andreasas Obstas 18 (5/6 trit.), Maodo Lo 10 (6 rez. perd.).
Juodkalnija: Nikola Vučevičius 23 (8/10 dvit., 10 atk. kam., 30 naud.), Kyle'as Allmanas 18, Igoris Drobjnakas 13 (8 rez. perd., 5 kld.), Marko Simonovičius 11.
