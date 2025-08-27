Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Prieš mūšį su Lietuva juodkalniečiai nepasipriešino pasaulio čempionams

2025-08-27 18:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 18:20

Sėkmingai Europos čempionatą pradėjo Vokietijos rinktinė (1/0). Pasaulio čempionai B grupės kovose Tamperėje 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) nepaliko vilčių Juodkalnijai (0/1).

D.Schroderis žaidė efektyviai (FIBA nuotr.)

Sėkmingai Europos čempionatą pradėjo Vokietijos rinktinė (1/0). Pasaulio čempionai B grupės kovose Tamperėje 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) nepaliko vilčių Juodkalnijai (0/1).

REKLAMA
0

Būtent artėjantį mačą su Juodkalnija žais Lietuvos rinktinė. Mačas startuos rugpjūčio 29 d. 16.30 val., vokiečiai tą pačią egzaminuos Švediją.

Pirma rungtynių pusė lengvos kovos vokiečiams nežadėjo, kurie buvo įgiję 8 taškų pranašumą (37:29), bet Juodkalnija išlygino rezultatą ir tik Isaaco Bongos tritaškis antrojo kėlinio pabaigoje suteikė pasaulio čempionams pranašumą – 46:43.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdas kardinaliai pasikeitė po pertraukos, kai juodkalniečiai tiesiog nespėjo paskui Dennisą Schroderį ir sugėrė vieną po kito Andreaso Obsto tritaškius. Pastarasis per trečiąjį ketvirtį susmeigė keturis tritaškius ir Vokietija nurūko – 79:55. Paskutinis ketvirtis tapo jau formalumas.

REKLAMA
REKLAMA

Juodkalnija šiame mače vertėsi be traumą besigydančio Vladimiro Mihailovičiaus, o Vokietijai prie šoninės linijos negalėjo vadovauti sveikatos problemų turintis vyr. treneris Alexas Mumbru.

REKLAMA

Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Franzas Wagneris. Puolėjas per 23 minutes surinko 22 taškus (8/13 dvit., 0/2 trit., 6/9 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir 21 naudingumo balą.

Kauno „Žalgirio“ naujokas Maodo Lo per 19 minučių pasižymėjo 10 taškų (1/1 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 6 rezultatyviais perdavimais ir 14 naudingumo balų.

Vokietija: Franzas Wagneris 22 (8/13 dvit., 8 atk. kam., 21 naud.), Dennisas Schroderis 21, Andreasas Obstas 18 (5/6 trit.), Maodo Lo 10 (6 rez. perd.).

Juodkalnija: Nikola Vučevičius 23 (8/10 dvit., 10 atk. kam., 30 naud.), Kyle'as Allmanas 18, Igoris Drobjnakas 13 (8 rez. perd., 5 kld.), Marko Simonovičius 11.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų