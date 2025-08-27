Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Niuksas latvių ambicijoms – šeimininkai Rygoje nusileido turkams

2025-08-27 17:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 17:15

Europos čempionatą pergale atidarė Lietuvos rinktinė, o šeimininkaujantiems latviams startas susiklostė prasčiau. Luca Banchi treniruojama rinktinė (1/0) Rygoje neapgynė namų sienų nuo turkų – 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21).

3

Turkai medalių didžiuosiuose turnyruose iškovoję nėra nuo 2010-ųjų ir sieks tai pakeisti užaugus Alpereno Šenguno žvaigždei. Latviai apskritai praleido 2022-ųjų pirmenybes, tad ambicijų taip pat nestokojo, bet pirmasis mačas lūkesčius kiek numušė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent šiame mače Europos čempionate debiutavo Gediminas Petraitis, ilgus metus teisėjaujantis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

Mačo pradžioje puolimas latviams nesiklijavo, o Cedi Osmanas sužaidus vos pustrečios minutės atnešė turkams dviženklę persvarą – 13:3. Tritaškiu šeimininkus išjudino Rolandas Šmitas, įkrovė Kristapas Porzingis, bet C. Osmanas vėl buvo tikslus – 8:18.

Ketvirtį taškais su sirena užbaigė Rihardas Lomažas, padėjęs latviams priartėti – 21:24. Įspūdingą dėjimą per K.Porzingį sugrūdo Šehmusas Hazeras, tritaškiu dviženklę turkų persvarą atgaivino Furkanas Korkmazas – 32:22. Netrukus pasipylė tolimi metimai, Artūrui Žagarui dukart atsakė Kenanas Sipahi – 42:33.

Po sudėtingą šūvį paleido ir Dairis Bertanis bei Shane’as Larkinas, turkai liko priekyje – 47:39. Trečiajame ketvirtyje skirtumas dar labiau ūgtelėjo, itin skaudūs latviams buvo du C. Osmano tritaškiai – 65:49.

Net iki aštuoniolikos taškų paaugusį skirtumą kiek aptirpdė Davio Bertanio tritaškis, ketvirčio pabaigoje iš toli pataikė ir R. Šmitas, bet savo atsakymą pateikti spėjo Sh. Larkinas – 55:72. Ketvirtajame kėlinyje latviai neatgijo – intriga mirė skirtumui išaugus iki 26 taškų (62:88)

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Valančiūnas | BNS nuotr.
Pergalingame fone – įspūdingas Jono Valančiūno pasiekimas (4)
Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai (91)
Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę (44)
Jonas Valančiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Prieš latvių iššūkį Valančiūnas įvardino 3 pagrindinius rinktinės tikslus (1)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

