Niuksas latvių ambicijoms – šeimininkai Rygoje nusileido turkams

Turkai medalių didžiuosiuose turnyruose iškovoję nėra nuo 2010-ųjų ir sieks tai pakeisti užaugus Alpereno Šenguno žvaigždei. Latviai apskritai praleido 2022-ųjų pirmenybes, tad ambicijų taip pat nestokojo, bet pirmasis mačas lūkesčius kiek numušė.
Būtent šiame mače Europos čempionate debiutavo Gediminas Petraitis, ilgus metus teisėjaujantis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Mačo pradžioje puolimas latviams nesiklijavo, o Cedi Osmanas sužaidus vos pustrečios minutės atnešė turkams dviženklę persvarą – 13:3. Tritaškiu šeimininkus išjudino Rolandas Šmitas, įkrovė Kristapas Porzingis, bet C. Osmanas vėl buvo tikslus – 8:18.
Ketvirtį taškais su sirena užbaigė Rihardas Lomažas, padėjęs latviams priartėti – 21:24. Įspūdingą dėjimą per K.Porzingį sugrūdo Šehmusas Hazeras, tritaškiu dviženklę turkų persvarą atgaivino Furkanas Korkmazas – 32:22. Netrukus pasipylė tolimi metimai, Artūrui Žagarui dukart atsakė Kenanas Sipahi – 42:33.
Po sudėtingą šūvį paleido ir Dairis Bertanis bei Shane’as Larkinas, turkai liko priekyje – 47:39. Trečiajame ketvirtyje skirtumas dar labiau ūgtelėjo, itin skaudūs latviams buvo du C. Osmano tritaškiai – 65:49.
Net iki aštuoniolikos taškų paaugusį skirtumą kiek aptirpdė Davio Bertanio tritaškis, ketvirčio pabaigoje iš toli pataikė ir R. Šmitas, bet savo atsakymą pateikti spėjo Sh. Larkinas – 55:72. Ketvirtajame kėlinyje latviai neatgijo – intriga mirė skirtumui išaugus iki 26 taškų (62:88)
