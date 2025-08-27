Startas – su vėjeliu: Lietuvos rinktinė audringa pergale pradėjo Europos čempionatą!

Didžiosios Britanijos krepšininkai davė neblogą kovą, nors buvo laikomi labai ryškiais autsaideriais šiose rungtynėse. Pastarąjį kartą bent vieną susitikimą britai Europos čempionate laimėjo 2013-aisiais, o 2017 ir 2022 metais surinko po penkis pralaimėjimus bei namo grįžo tuščiomis.
Trumpi jų žygiai didžiuosiuose turnyruose su lietuviais buvo suvedę tik kartą – 2011-aisiais čempionatą namie rengę lietuviai startavo britus nugalėdami 80:69. Būtent šiame susitikime pirmąjį oficialų mačą su rinktine sužaidė tuomet 19-metis Jonas Valančiūnas.
B grupėje taip pat varžysis Vokietija, Švedija, Juodkalnija ir šeimininkė Suomija.
Rungtynių eiga:
Pirmąsias mačo baudas prametė Tadas Sedekerskis, o britai atsidarė penkiais taškais paeiliui – 5:0. Rokas Jokubaitis ir T.Sedekerskis atidarė lietuvių puolimą, dar dvi baudas realizavo ir Margiris Normantas – 8:5. Skirtumas tarp komandų ėmė sparčiai augti, britų puolimas strigo, o į aikštę žengęs Laurynas Birutis smaginosi dėjimu – 17:8. Po pirmojo ketvirčio Lietuva pirmavo 23:15.
Lietuviai taškų parinko baudų metimais, gerą atkarpą turėjo ir Ąžuolas Tubelis, kurio dėka mūsiškiai pirmavo 30:18. Akwasi Yeboah ėmė 7 savo taškais paeiliui tirpdyti skirtumą (25:33), kas vertė Rimą Kurtinaitį prašyti pertraukėlės. Dar du taškus pelnė Danas Akinas (27:33), tad lietuviai vėl rinkosi į pasitarimą. J.Valančiūnas atstatė dviženklį pranašumą (37:27), po antrojo ketvirčio Lietuva buvo priekyje 41:33.
R.Jokubaitis pataikė pirmą Lietuvos tritaškį, atotrūkis vėl ėmė augti – 52:38. Po Margirio Normanto baudų skirtumas tapo triuškinamas (60:40), bet britai atsakė septyniais taškais be atsako, kol A.Velička nesusimetė baudų – 47:60. Po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo 65:50.
Lemiamas ketvirtis prasidėjo ketvirtą kartą prasižengus Rokui Jokubaičiui, o lietuvių klaidomis pasinaudoję britai priartėjo iki dešimties taškų (59:69). Ą.Tubelis tuomet pasižymėjo kartodamas savo paties metimą, o netrukus įkrovė greitoje atakoje – 73:59. Strigusią ataką tritaškiu išgelbėjo Rokas Giedraitis – 80:65. Mačo pabaigoje skirtumas dar labiau ūgtelėjo ir lietuviai galėjo pasimėgauti efektingomis atakomis.
Lietuva: Jonas Valančiūnas 18 (7/13 dvitaškių, 9 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 17 (8/10 dvitaškių, 7 atk. kam.), Rokas Jokubaitis (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Margiris Normantas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 12, Arnas Velička 10 (0/5 tritaškių, 6 rez. perd.), Rokas Giedraitis 7 (6 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius (4 atk. kam.) ir Laurynas Birutis (4 atk. kam.) po 4, Gytis Radzevičius (5 atk. kam.) ir Ignas Sargiūnas po 2, Deividas Sirvydis nepasižymėjo (0/4 tritaškių).
Didžioji Britanija: Akwasi Yeboah 17 (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.), Tarikas Phillipas (3/9 metimų) ir Mylesas Hessonas (5 atk. kam.) po 10, Aminas Adamu 9 (3 klaidos).
Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025
- 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
- 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija
