Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
60
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Startas – su vėjeliu: Lietuvos rinktinė audringa pergale pradėjo Europos čempionatą!

2025-08-27 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 15:30

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Europos krepšinio čempionatą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmosiose rungtynėse Tamperėje 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą.

Lietuvos krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Europos krepšinio čempionatą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmosiose rungtynėse Tamperėje 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą.

REKLAMA
60

Didžiosios Britanijos krepšininkai davė neblogą kovą, nors buvo laikomi labai ryškiais autsaideriais šiose rungtynėse. Pastarąjį kartą bent vieną susitikimą britai Europos čempionate laimėjo 2013-aisiais, o 2017 ir 2022 metais surinko po penkis pralaimėjimus bei namo grįžo tuščiomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpi jų žygiai didžiuosiuose turnyruose su lietuviais buvo suvedę tik kartą – 2011-aisiais čempionatą namie rengę lietuviai startavo britus nugalėdami 80:69. Būtent šiame susitikime pirmąjį oficialų mačą su rinktine sužaidė tuomet 19-metis Jonas Valančiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija

B grupėje taip pat varžysis Vokietija, Švedija, Juodkalnija ir šeimininkė Suomija.

Rungtynių eiga:

Pirmąsias mačo baudas prametė Tadas Sedekerskis, o britai atsidarė penkiais taškais paeiliui – 5:0. Rokas Jokubaitis ir T.Sedekerskis atidarė lietuvių puolimą, dar dvi baudas realizavo ir Margiris Normantas – 8:5. Skirtumas tarp komandų ėmė sparčiai augti, britų puolimas strigo, o į aikštę žengęs Laurynas Birutis smaginosi dėjimu – 17:8. Po pirmojo ketvirčio Lietuva pirmavo 23:15.

REKLAMA

Lietuviai taškų parinko baudų metimais, gerą atkarpą turėjo ir Ąžuolas Tubelis, kurio dėka mūsiškiai pirmavo 30:18. Akwasi Yeboah ėmė 7 savo taškais paeiliui tirpdyti skirtumą (25:33), kas vertė Rimą Kurtinaitį prašyti pertraukėlės. Dar du taškus pelnė Danas Akinas (27:33), tad lietuviai vėl rinkosi į pasitarimą. J.Valančiūnas atstatė dviženklį pranašumą (37:27), po antrojo ketvirčio Lietuva buvo priekyje 41:33.

REKLAMA
REKLAMA

R.Jokubaitis pataikė pirmą Lietuvos tritaškį, atotrūkis vėl ėmė augti – 52:38. Po Margirio Normanto baudų skirtumas tapo triuškinamas (60:40), bet britai atsakė septyniais taškais be atsako, kol A.Velička nesusimetė baudų – 47:60. Po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo 65:50.

Lemiamas ketvirtis prasidėjo ketvirtą kartą prasižengus Rokui Jokubaičiui, o lietuvių klaidomis pasinaudoję britai priartėjo iki dešimties taškų (59:69). Ą.Tubelis tuomet pasižymėjo kartodamas savo paties metimą, o netrukus įkrovė greitoje atakoje – 73:59. Strigusią ataką tritaškiu išgelbėjo Rokas Giedraitis – 80:65. Mačo pabaigoje skirtumas dar labiau ūgtelėjo ir lietuviai galėjo pasimėgauti efektingomis atakomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuva: Jonas Valančiūnas 18 (7/13 dvitaškių, 9 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 17 (8/10 dvitaškių, 7 atk. kam.), Rokas Jokubaitis (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Margiris Normantas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 12, Arnas Velička 10 (0/5 tritaškių, 6 rez. perd.), Rokas Giedraitis 7 (6 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius (4 atk. kam.) ir Laurynas Birutis (4 atk. kam.) po 4, Gytis Radzevičius (5 atk. kam.) ir Ignas Sargiūnas po 2, Deividas Sirvydis nepasižymėjo (0/4 tritaškių).

REKLAMA

Didžioji Britanija: Akwasi Yeboah 17 (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.), Tarikas Phillipas (3/9 metimų) ir Mylesas Hessonas (5 atk. kam.) po 10, Aminas Adamu 9 (3 klaidos).

Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025

  • 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
  • 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Valančiūnas | BNS nuotr.
Pergalingame fone – įspūdingas Jono Valančiūno pasiekimas (2)
Lietuva – Islandija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Rinktinės išlydėtuvės – pergalingos: Lietuva palaužė Islandijos rinktinę (53)
Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė
Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“ (43)
Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai (91)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
LT
LT
2025-08-27 10:07
Sekmės LIETUVA....
Atsakyti
Go3 fanas
Go3 fanas
2025-08-27 13:36
Kam pirkti teises, jei esate nepasiruošę transliuoti?
Atsakyti
Naglis
Naglis
2025-08-27 15:41
Tai dabar supratau kad čia dėl suomiško vėjelio tritaškius metė 11 proc. taiklumu, o baudas 60. Reikia tikėtis, kad kitoms rungtynėms suomiai uždengs stogą ir langus uždarys, kad nebūtų tokio skersvėjo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (60)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų