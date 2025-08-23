Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Paskelbtas Lietuvos rinktinės dvyliktukas

2025-08-23 22:51

Šeštadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių kolektyvas priėmė sprendimą – už įdėtas pastangas ir nuoširdų darbą viso pasiruošimo ciklo metu padėkota trims žaidėjams: Mantui Rubštavičiui, Kristupui Žemaičiui ir Eimantui Bendžiui.

Rimas Kurtinaitis (BNS nuotr.)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvyliktukas, keliaujantis į Europos čempionatą: Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Jonas Valančiūnas, Laurynas Birutis, Marek Blaževič, Margiris Normantas, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Tadas Sedekerskis.

Artimiausiu metu pateiksime vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio komentarus. Lietuvos rinktinė kontrolinių rungtynių metu šią vasarą sužaidė 7 mačus ir iškovojo 6 pergales.

Mūsiškiai nugalėjo Estiją, Turkiją, Sakartvelą, Latviją, Slovėniją ir Islandiją, o po įtemptos kovos atsakomajame susitikime nusileido Turkijai.

Pirmadienį į Europos čempionatą išvykstanti Lietuvos rinktinė kovas pradės trečiadienį – 13:30 val. mūsų šalies laiku Tamperėje (Suomija) susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais.

B grupėje lietuvių varžovais taip pat bus Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švedija. Į finalinį etapą Rygoje pateks 4 stipriausios grupės komandos.

