TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rinktinės išlydėtuvės – pergalingos: Lietuva palaužė Islandijos rinktinę

2025-08-22 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 09:20

Lietuvos krepšinio rinktinė penktadienio vakarą Alytuje pabaigė pasirengimą Europos krepšinio čempionatuiRimo Kurtinaičio auklėtiniai sausakimšoje arenoje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nugalėjo Islandiją.

Lietuviai kontrolinių rungtynių cikle nugalėjo Estiją, Sakartvelą, Latviją ir Slovėniją, Islandiją bei pasidalino po pergalę su Turkija.

Rinktinė pasirengimą baigė su 15 žaidėjų – R. Kurtinaitis žadėjo tris krepšininkus „atkabinti“ tik pačioje pasirengimo pabaigoje.

Akimirkos iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžybų Alytuje
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžybų Alytuje

Rungtynių eiga:

Pirmuosius rungtynių taškus tolimu metimu pelnė Ąžuolas Tubelis, netrukus pasižymėjęs ir iš po krepšio – 7:2. Dviženklę persvarą kėliniui net neįpusėjus atnešė Jono Valančiūno taškai iš po krepšio 14:3. Po minutės pertraukėlės svečiai kiek sustygavo žaidimą ir priartėjo – 11:16. Ignas Sargiūnas sausrą nutraukė baudų metimais, greitoje atakoje pasižymėjo Eimantas Bendžius – 23:14.

Lietuviai toliau laikėsi priekyje tvirtai (29:18), nors Elvaras Fridrikssonas ir Tryggvi Hlinasonas rinko svarbius taškus islandams – 24:33. Ketvirčiui įpusėjus islandai priartėjo (31:35), bet Ąžuolo Tubelio ir Kristupo Žemaičio metimai stabilizavo lietuvių situaciją – 42:33. Po pirmos mačo dalies Lietuva buvo priekyje 47:38.

Nors islandai kėsinosi artėti (44:55), Arnas Velička ir Gytis Radzevičius turėjo atsaką – 62:47. Du tritaškius iš eilės paleido J.Valančiūnas, dviem atsakė ir svečiai (58:72), galiausiai po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo 76:62.

Paskutinis ketvirtis buvo formalumas. Marekas Blaževičius skirtumą augino iki kone triuškinamo (85:67), o intrigos nebeišvydome. Nuo suolo nepakilo Tadas Sedekerskis, Rokas Jokubaitis ir Devidas Sirvydis, o Lietuva laimėjo be problemų.

Lietuva: Ąžuolas Tubelis 23, Jonas Valančiūnas 16 (8 atk. kam.), Arnas Velička 11 (5 rez. perd.), Eimantas Bendžius 9, Gytis Radzevičius 8.

Islandija: Martinas Hermanssonas 13, Elvaras Fridrikssonas 12, Jonas Gudmundssonas, Tryggvi Hlinasonas (7 atk. kam.), Kristinnas Palssonas ir Hilmaras Henningssonas – po 10.

Europos čempionatą Lietuva pradės jau rugpjūčio 27-ąją, Tamperėje sutikdami Didžiąją Britaniją. B grupėje taip pat varžysis šeimininkai suomiai, vokiečiai, juodkalniečiai ir švedai. Islandai D grupėje kausis su Izraeliu, Belgija, Prancūzija, Slovėnija ir Lenkija.

Lietuvos rinktinės Europos čempionato tvarkaraštis:

  • 08.27 (13:00 val.) Lietuva – Jungtinė Karalystė
  • 08.29 (16:00 val.) Lietuva – Juodkalnija
  • 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija
  • 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija
  • 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija

 

Jonas
Jonas
2025-08-22 14:18
O kas tas Rubštavičius?
Atsakyti
Chomišius
Chomišius
2025-08-22 14:20
O ko Pauliaus Valinsko nepasikvietė į rinktine, jis paskutinius du sezonus labai gerai atrodė ir traumas išsigydė?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (36)
