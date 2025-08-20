Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“

Visas penkerias kontrolines rungtynes laimėję Rimo Kurtinaičio auklėtiniai trečiadienio vakarą Vilniuje susitiks su Turkija, o pasirengimą baigs penktadienį, kuomet Alytuje egzaminuos Islandiją.
Didžioji Britanija, Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švedija – šios komandos bus Lietuvos varžovės grupių etape Tamperėje, o atkrintamosios varžybos bus rengiamos Rygoje.
Dažnai krepšinio arenose matomas G. Nausėda interviu TV3 žinių žurnalistui M. Vasiliauskui atskleidė, kad ir pats lankysis Suomijoje.
„Išpuls laimė kartu su Suomijos prezidentu lankytis Lietuvos rinktinės rungtynėse, kadangi tuo metu viešėsiu Suomijoje, susitiksiu su prezidentu ir kitais asmenimis“, – pasakojo prezidentas.
Paklaustas, ar jam, kaip ir R. Kurtinaičiui, svarbu tik pergalės ir jokių kitų vietų be pirmos nėra, ar tinka ir atiduotos visos jėgos ir palikta širdis aikštėje, G. Nausėda pripažino, jog pasitenkinimo vien dėl gražios kovos – mažai.
„Ir viena, ir kita svarbu, turbūt atsakymas ir negalėtų būti kitoks. Man taip pat labai svarbu sportinis rezultatas, ne tik politikoje rezultatas yra svarbus. Yra daug procesų, daug tuščių apsisukimų, bet jei lieka tik tai – pasitenkinimo nėra. Rezultatas turi būti.
Rinktinė yra labai įdomi, pajėgi, sakyčiau, ganėtinai netikėta, yra daug naujų žaidėjų, labai perspektyvių žaidėjų. Viskas priklausys nuo jų susiklausymo, nuo jų komandinės dvasios, kuri, kiek suprantu, yra tikrai gera.
Viskas mūsų rankose, matau, kad kitos rinktinės taip pat stringa, net ir tą pačią Vokietiją stebiu, Prancūzijos nemačiau, Turkija, Slovėnija – visos rinktinės yra pažeidžiamos ir visos yra mūsų pajėgumo ribose. Labai įspūdingai atrodo serbai, tą tikrai mačiau, bet manau, kad net ir serbai yra įveikiami, ką esame padarę praeityje ne kartą“, – M. Vasiliauskui kalbėjo G. Nausėda.
„Didžiausios sėkmės, žinau, kad Lietuvai tai labai svarbu, tai gerokai pakelia mūsų kovinę dvasią ir tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – linkėjo prezidentas.
Lietuvos rinktinės kontrolines rungtynes ir kovas Europos čempionate galėsite tiesiogiai stebėti per TV3 ir portale tv3.lt, visos Senojo žemyno čempionato kovos – per Go3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!