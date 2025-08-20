Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Gyvai rinktinę Suomijoje stebėsiančiam Nausėdai netiks tik kova: „Rezultatas turi būti“

2025-08-20 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 18:00

Lietuvos krepšinio rinktinė jau rugpjūčio 27-ąją stos į pirmąsias Europos čempionato rungtynes, o prezidentas Gitanas Nausėda išskirtiniame interviu TV3 Žinioms teigė, jog vien atiduota širdis ir visos jėgos jo sporte dažniausiai netenkina – reikia ir rezultato.

Gitanas Nausėda, Lietuvos krepšinio rinktinė

Lietuvos krepšinio rinktinė jau rugpjūčio 27-ąją stos į pirmąsias Europos čempionato rungtynes, o prezidentas Gitanas Nausėda išskirtiniame interviu TV3 Žinioms teigė, jog vien atiduota širdis ir visos jėgos jo sporte dažniausiai netenkina – reikia ir rezultato.

REKLAMA
3

Visas penkerias kontrolines rungtynes laimėję Rimo Kurtinaičio auklėtiniai trečiadienio vakarą Vilniuje susitiks su Turkija, o pasirengimą baigs penktadienį, kuomet Alytuje egzaminuos Islandiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžioji Britanija, Juodkalnija, Vokietija, Suomija ir Švedija – šios komandos bus Lietuvos varžovės grupių etape Tamperėje, o atkrintamosios varžybos bus rengiamos Rygoje.

REKLAMA
REKLAMA

Dažnai krepšinio arenose matomas G. Nausėda interviu TV3 žinių žurnalistui M. Vasiliauskui atskleidė, kad ir pats lankysis Suomijoje.

REKLAMA

„Išpuls laimė kartu su Suomijos prezidentu lankytis Lietuvos rinktinės rungtynėse, kadangi tuo metu viešėsiu Suomijoje, susitiksiu su prezidentu ir kitais asmenimis“, – pasakojo prezidentas.

Paklaustas, ar jam, kaip ir R. Kurtinaičiui, svarbu tik pergalės ir jokių kitų vietų be pirmos nėra, ar tinka ir atiduotos visos jėgos ir palikta širdis aikštėje, G. Nausėda pripažino, jog pasitenkinimo vien dėl gražios kovos – mažai.

REKLAMA
REKLAMA

„Ir viena, ir kita svarbu, turbūt atsakymas ir negalėtų būti kitoks. Man taip pat labai svarbu sportinis rezultatas, ne tik politikoje rezultatas yra svarbus. Yra daug procesų, daug tuščių apsisukimų, bet jei lieka tik tai – pasitenkinimo nėra. Rezultatas turi būti.

Rinktinė yra labai įdomi, pajėgi, sakyčiau, ganėtinai netikėta, yra daug naujų žaidėjų, labai perspektyvių žaidėjų. Viskas priklausys nuo jų susiklausymo, nuo jų komandinės dvasios, kuri, kiek suprantu, yra tikrai gera.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viskas mūsų rankose, matau, kad kitos rinktinės taip pat stringa, net ir tą pačią Vokietiją stebiu, Prancūzijos nemačiau, Turkija, Slovėnija – visos rinktinės yra pažeidžiamos ir visos yra mūsų pajėgumo ribose. Labai įspūdingai atrodo serbai, tą tikrai mačiau, bet manau, kad net ir serbai yra įveikiami, ką esame padarę praeityje ne kartą“, – M. Vasiliauskui kalbėjo G. Nausėda.

REKLAMA

„Didžiausios sėkmės, žinau, kad Lietuvai tai labai svarbu, tai gerokai pakelia mūsų kovinę dvasią ir tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – linkėjo prezidentas.

Lietuvos rinktinės kontrolines rungtynes ir kovas Europos čempionate galėsite tiesiogiai stebėti per TV3 ir portale tv3.lt, visos Senojo žemyno čempionato kovos – per Go3.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Deividas Sirvydis (BNS nuotr.)
Jau šiandien Lietuva – Turkija tiesiogiai: Atamano rinktinė siekia revanšo Vilniuje (5)
Lietuvos krepšinio rinktinė (nuotr. Elta)
Lietuva užtikrintai nugalėjo ir Slovėniją (45)
Lietuvos rinktinės sirgaliai (nuotr. FIBA)
Žodžiai Jums visiems: kokią žinutę Lietuvos rinktinė siunčia sirgaliams? (17)
Lietuviai po pratęsimo galiausiai palaužė Latvijos rinktinę (44)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų