FIBA žurnalistų apklausoje – geriausiai įvertinti Lietuvos sirgaliai ir išskirti favoritai

Didžioji dauguma žiniasklaidos atstovų favoritu įvardijo Serbiją – net 73 proc. prognozuoja, kad būtent ši komanda taps čempione, o Nikola Jokičius (72,2 proc.) laikomas aiškiu kandidatu į naudingiausio žaidėjo titulą. Ant prizininkų pakylos, be serbų, dažniausiai minimos Vokietija (64,6 proc.) ir Prancūzija (52,3 proc.). Latviams duodama 21,5 proc. tikimybė užimti prizinę vietą, o lietuviams – vos 5,4 proc.
Tarp galimų staigmenų išskiriamos Suomija (23,1 proc.) bei Latvija (17,7 proc.), tuo tarpu didžiausiu nusivylimu apklausti žurnalistai laiko Ispanijos rinktinę (26,9 proc.). Lietuva šioje kategorijoje užima penktą vietą su 9,2 proc. balsų.
Kalbant apie žaidėjų rodiklius, daugiausiai taškų turėtų rinkti Luka Dončičius (35,2 proc.), kovą dėl atšokusių kamuolių dominuos N. Jokičius (58,4 proc.), o tarp rezultatyviausių perdavimų autorių dažniausiai minimi L. Dončičius (30,4 proc.) ir Dennisas Schroderis (22,4 proc.).
Jonas Valančiūnas daugiausiai atkovosiančių kamuolių kategorijoje užėmė 3-ią poziciją (7,2 proc.).
Jauniausiu ryškiausiu žaidėju prognozuojamas prancūzas Alexas Sarras (24,4 proc.).
Trenerių kategorijoje geriausiu įvardinamas serbų strategas Svetislavas Pesičius (34,4 proc.), tuo tarpu Rimas Kurtinaitis dalinasi 8-10 vietas su 2,5 proc.
Šios apklausos vienoje iš kategorijų triumfavo ir Lietuva – būtent Lietuvos fanai (21,5 proc.) pripažinti geriausiais keliaujančiais aistruoliais Europoje, aplenkę suomius (14,6 proc.), serbus (13,8 proc.) ir graikus (12,3 proc.).
