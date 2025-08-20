Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

FIBA žurnalistų apklausoje – geriausiai įvertinti Lietuvos sirgaliai ir išskirti favoritai

2025-08-20 13:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 13:05

Prieš kitą savaitę startuosiantį Europos krepšinio čempionatą Latvijoje, Suomijoje, Kipre ir Lenkijoje buvo atlikta oficiali žurnalistų apklausa, kurioje jie pasidalijo savo prognozėmis apie būsimą čempionatą.

Lietuvos rinktinės sirgaliai | FIBA nuotr.

Prieš kitą savaitę startuosiantį Europos krepšinio čempionatą Latvijoje, Suomijoje, Kipre ir Lenkijoje buvo atlikta oficiali žurnalistų apklausa, kurioje jie pasidalijo savo prognozėmis apie būsimą čempionatą.

REKLAMA
0

Didžioji dauguma žiniasklaidos atstovų favoritu įvardijo Serbiją – net 73 proc. prognozuoja, kad būtent ši komanda taps čempione, o Nikola Jokičius (72,2 proc.) laikomas aiškiu kandidatu į naudingiausio žaidėjo titulą. Ant prizininkų pakylos, be serbų, dažniausiai minimos Vokietija (64,6 proc.) ir Prancūzija (52,3 proc.). Latviams duodama 21,5 proc. tikimybė užimti prizinę vietą, o lietuviams – vos 5,4 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp galimų staigmenų išskiriamos Suomija (23,1 proc.) bei Latvija (17,7 proc.), tuo tarpu didžiausiu nusivylimu apklausti žurnalistai laiko Ispanijos rinktinę (26,9 proc.). Lietuva šioje kategorijoje užima penktą vietą su 9,2 proc. balsų.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbant apie žaidėjų rodiklius, daugiausiai taškų turėtų rinkti Luka Dončičius (35,2 proc.), kovą dėl atšokusių kamuolių dominuos N. Jokičius (58,4 proc.), o tarp rezultatyviausių perdavimų autorių dažniausiai minimi L. Dončičius (30,4 proc.) ir Dennisas Schroderis (22,4 proc.).

REKLAMA

Jonas Valančiūnas daugiausiai atkovosiančių kamuolių kategorijoje užėmė 3-ią poziciją (7,2 proc.).

Jauniausiu ryškiausiu žaidėju prognozuojamas prancūzas Alexas Sarras (24,4 proc.).

Trenerių kategorijoje geriausiu įvardinamas serbų strategas Svetislavas Pesičius (34,4 proc.), tuo tarpu Rimas Kurtinaitis dalinasi 8-10 vietas su 2,5 proc.

Šios apklausos vienoje iš kategorijų triumfavo ir Lietuva – būtent Lietuvos fanai (21,5 proc.) pripažinti geriausiais keliaujančiais aistruoliais Europoje, aplenkę suomius (14,6 proc.), serbus (13,8 proc.) ir graikus (12,3 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų