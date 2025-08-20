Švedijos „gravel“ lenktynės: lietuviams – kelialapiai į pasaulio čempionatą

Penktadienį sportininkai varžėsi 17 km asmeninėse lenktynėse laikui, šeštadienį sportininkų laukė 146 km UCI „Gravel World Series“ atrankos varžybos – čia virė didžiausia intriga, nes kovojo dviratininkai, siekiantys patekti į pasaulio čempionatą. Sekmadienį dviratininkai turėjo įveikti 98 km trasą.
Didžiausia intriga – 2-ajame etape
Asmeninės lenktynės laikui sportininkams tapo puikia įžanga ir susipažinimu su sudėtingomis trasomis, kurias gausiai margino žvyras, skaldos akmenukai ir staigūs posūkiai, o didžioji intriga virė 2-ajame etape. Būtent čia paaiškėjo, kas pelnys teisę atstovauti savo šalį pasaulio čempionate.
Elito grupėje varžėsi „Energus dviračių komandos“ dviratininkai Aironas Gerdauskas ir Karlis Klismets, vadovaujami sporto direktoriaus Tomo Vaitkaus.
2-ajame etape tarp 110 elito dviratininkų Karlis Klismets liko 53-ias, Aironas Gerdauskas 72-as.
„Į šias lenktynes suvažiuoja stipriausi pasaulio dviratininkai, kurie siekia patekti į pasaulio čempionatą. Mūsų tikslas buvo dviratininkams parodyti, kokio lygio tai varžybos ir leisti suprasti, ką reiškia varžytis su tokio lygio sportininkais. Vien minant Lietuvoje arba žemesnio lygio varžybose plente sunku pasilyginti, o viską laimėti savo kieme – nėra mūsų galutinis tikslas. Tai buvo tikrai stiprus išbandymas jaunimui“, – apie „Energus“ sportininkų dalyvavimą varžybose pasakojo Tomas Vaitkus.
Pasak jo, antras etapas jau buvo tikrai piktas: „Labai daug sukilimo, labai daug klampaus žvyro, techniška trasa, reikėjo ne tik stipriai minti nuo pat starto, bet ir turėti daug sveikatos dar matyti trasą. Griūčių buvo tikrai nemažai, lenktynės greitos. Po lenktynių dviratininkų veiduose matėsi lengvas šokas – čia ne plentas, čia visiškai nėra kada ilsėtis“, įspūdžiais dalinosi T. Vaitkus.
Moterų elito grupėje Lietuvai atstovavo Daiva Ragažinskienė. Daiva kelialapį į pasaulio čempionatą jau turi savo amžiaus grupėje, todėl kad sudalyvautų didesnio konkurencingumo grupėje visus etapus važiavo elito moterų grupėje. 2-ajame etape dviratininkė užėmė 16 vietą.
„Pirmus 90 km sekėsi puikiai. Po 70 km atitrūkome su 11 merginų, visos keitėmės ir dirbom kartu. Visgi po 90 km laukė 1,2 km kalniukas, kur jėgų jau pritrūkau. Galutiniame rezultate likau 16-ta. Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę minti su elito dviratininkėmis. Tai labiausiai patikusi dalis. Visgi trasa – tikras išbandymas: daug skaldos, akmenukų, visur slidu, tad atkarpos, kur išlįsdavome į plentą, man būdavo tikra atgaiva“, – dalinosi Daiva.
Savo amžiaus grupėje prizines vietas 2-ajame etape iškovojo Eimantas Gudiškis – 1 vieta, Lukas Talačka – 2 vieta, Edgaras Kovaliovas – 1 vieta. Visi jie iškovojo kelialapius į Gravel pasaulio čempionatą.
„Greitos ir daug streso keliančios varžybos. Slidūs žvyrkeliai, grupė labai aktyvi, tik spėk stebėti situaciją, kad pavyktų išvengti griūčių. Pradžia rami, tačiau ties 70 km suatakavome drauge su Luku Talačka ir Edgaru Kovaliovu. Laikėmės priekyje, stipriai dirbome. Ties 110 km grupė jau buvo mus pasivijusi, tada atakavau ir į priekį išsiveržiau vienas – taip myniau apie 20 km. Likus 15 km iki finišo mane pavijo dar šešių dviratininkų grupė, tačiau kažkam nepasisekė ir prasidūrė padangas, kažkas atsiliko ir galiausiai į finišą nuvažiavom drauge su Luku ir dar vienu kitu dviratininku. Finišui artėjant buvo daug slidžių, aštrių posūkių, norėjau saugiai užbaigti varžybas, tad stengiausi kiek įmanydamas saugotis. Šitaip iki pat finišo“, – įspūdžiais iš antrosios dienos dalinosi E. Gudiškis.
Šiame etape vyrų įskaitoje nugalėjo Nyderlandų dviratininkas Jordanas Habetsas (METEC SOLARWATT, 3:56:30), moterų – jo tautietė Femke Markus (TEAM SD WORX – PROTIME, 4:34:53). Dešimtą vietą užėmė ką tik „WorldTour“ karjerą baigęs prancūzas Romainas Bardetas.
3-ias etapas – su medaliais
3-iajame etape sportininkams teko įveikti 99 km su 1170 m sukilimo.
„Trečiame etape mūsų sportininkai drąsiau važiavo priekyje ir kovojo dėl pozicijų. Tai parodė, kad kiekvieną dieną dviratininkų pajėgumai tik gerėja, sportininkai stiprūs, tačiau jiems reikia patirties, nes čia kitas ritmas lenktynių, nei plente. Plente gali pasisaugoti, kažkur pasėdėti ant rato, pariedėti, o ant žvyro visą laiką dirbi“, – komentavo Tomas Vaitkus, kurio komandos dviratininkas Aironas Gerdauskas liko 38-tas.
Savo amžiaus grupėje (19–34) Eimantas ir Lukas ir vėl pasidalino 1 ir 2-ąją vietas.
„Posūkiai labai slidūs, visi stumdosi dėl pozicijų, baisu griūti. Grupė labai aktyvi, atrodo, atitrūksti, tačiau iškart pasiveja ir nuolat palaiko greitą tempą“, – pasakojo Eimantas.
Daiva Ragažinskienė 3 etape užėmė 5 vietą.
Daugiau lietuvių rezultatų:
Eimantas Gudiškis („Colibri Cycling“) (19–34m.)
Laimėti visi 3 etapai, generalinė įskaita po 3 etapų, ir Nordic šalių čempionatas (amžiaus grupėje).
Lukas Talačka („Top Team“) (19–34m.)
2 vieta visuose 3 etapuose. Generalinė įskaita – 2 vieta. Iškovotas kelialapis į Gravel pasaulio čempionatą. Nordic šalių čempionatas – 2 vieta.
Marius Ratkevičius („Colibri cycling“) (40–44m.)
1 etapas (prologas) – 5 vieta, antras etapas – 12 vieta. Iškovotas kelialapis į pasaulio Gravel čempionatą. 3 etape prasikirto padangą ir lenktynių nebaigė, todėl generalinėje įskaitoje nebegalėjo pretenduoti į podiumą.
Edgaras Kovaliovas („Top Team“) (35–39m.)
1 etapas (prologas) – 2 vieta, 2 etapas – 1 vieta. Edgaras iškovojo ne tik kelialapį į pasaulio Gravel čempionatą bet ir priority boksą pasaulio čempionate. Trečias etapas – 1 vieta. Generalinė įskaita po 3 etapų – 1 vieta.
Vladas Jurkevičius („Colibri Cycling“)
Važiavo tik atrankinį 2 etapą UCI World Gravel Series – 4 vieta. Iškovotas kelialapis į pasaulio Gravel čempionatą. 3 vieta Nordic šalių čempionate.
Daiva Ragažinskienė („Colibri Cycling“)
Pirmas etapas (prologas) – 3 vieta, antras etapas – 16 vieta, 3 etapas – 5 vieta.
Tomas Vaitkus („Energus Cycling Team“) (40–44m.)
1 etapas (prologas) – 6 vieta, 2 etapas – 13 vieta, 3 etapas – 3 vieta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!