Širdį veriančią netektį išgyvenantis Vytenis Partikas kreipėsi su prašymu: „Būkit geri“

Skaudžią naujieną apie užgesusią brangios draugės gyvybę pranešęs V. Partikas neslėpė, kad šiuo metu dėl to išgyvena itin sunkų periodą.
Vytenis Partikas turi 1 prašymą
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu, kuriame paprašė jį pažįstančių žmonių ir artimųjų supratimo šiuo nelengvu metu.
„Mieli draugai, bičiuliai, pažįstami,
Būkit geri – nerašykite žinučių ir neskambinkite klausdami, kas nutiko.
Kai sužinosite, niekas nuo to nepasikeis.
Jos jau nebeprikelsime...
Tiesiog sukalbėkite maldą.
Siųskite ramybę, šviesą ir meilę ten, kur dabar ji yra.
Man šiuo metu be proto sunku.
Ačiū visiems, kurie supranta tyliai“, – rašė V. Partikas.
Astą ir Vytenį siejo ilgametė draugystė – kaip teigė vyras, juodu bendravo net 21-erius metus. Per šį laikotarpį kartu patyrė ir šviesių, ir tamsesnių etapų.
„Per tuos 21 draugystės metus kartu išgyvenome tiek daug – džiaugsmų, išbandymų, juoko ir ašarų.
Tiek kartų stovėjome vienas šalia kito, kai gyvenimas nebuvo lengvas...
Asta visada liks širdyje – su savo šiluma, nuoširdumu ir stiprybe.
Ilsėkis ramybėje, miela drauge...
Apie atsisveikinimo vietą ir laiką pranešiu atskiru viešu įrašu, kai tik viską žinosiu“, – rašė V. Partikas.
