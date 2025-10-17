Su sveikatos problemomis susidūręs Vytenis Partikas ėmėsi veiksmų: 1 vizitas viską pakeitė

Naujienų portalui tv3.lt Vytenis Alex Partikas papasakojo apie pašlijusią sveikatą, pokyčius gyvenime ir mitybą.
Sveikatos problemos
Su sveikatos problemomis susidūręs Vytenis nusprendė permainoms: „Sportuoti pradėjau ne dėl „vasaros formų“, o dėl sveikatos. Mano darbas reikalauja daug stovėjimo, ir vieną dieną pajutau, kaip nugara tarsi pasakė „stop“. Nuėjau pas trenerę, ir, kaip dažnai nutinka, atsirado dar daugiau problemų – kai kurie raumenys buvo taip įsitempę, kad ribojo judesius.
Jaučiausi prastai, todėl nusprendžiau imtis rimtų veiksmų. Pirmasis tikslas buvo pagerinti sveikatą, tačiau dabar, kai matau ir kūno pokyčius, viskas tampa dar smagiau!Galiu drąsiai sakyti – sportas jau tampa ne trumpalaikiu iššūkiu, o svarbia gyvenimo dalimi.“
Pasak pašnekovo, ne tik jis pastebi pokyčius, bet ir aplinkiniai. „Visų pirma – daugiau energijos. Nebėra to jausmo, kad visur eičiau pusiau miegantis. Pagerėjo miegas, atsirado daugiau jėgų, ir, kas svarbiausia, nuotaika visada gera. Net kolegos sako, kad visur einu su šypsena. Sportas davė man ne tik raumenų, bet ir disciplinos – dabar diena prasideda visai kitaip“, – džiaugėsi jis.
V. Partikas dabar randa laiko ne tik muzikai, grožio sferai ir dukrytei, bet ir sportui, kuriam skiria ypatingą dėmesį: „Sportuoju tris kartus per savaitę – pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Treniruotės trunka po 2–3 valandas. Sportuoju su trenere, kuri ne tik motyvuoja, bet ir nepaleidžia, kol nepadarau visko iki galo (juokiasi). Labai džiaugiuosi, nes jos dėka viskas vyksta kryptingai ir su gera energija.“
Mityba ir dietos
Tęsdamas pokalbį apie sveiką gyvenseną, Vytenis atskleidė, kokių mitybos įpročių laikosi dabar.
„Aš nesu iš tų, kurie viską išmeta iš šaldytuvo ir palieka tik salotas. Valgau viską, bet dabar daug daugiau daržovių, lašišos, kiaušinių, baltyminio maisto. Paprastus ryžius ir makaronus pakeičiau į pilno grūdo, o saulėgrąžų ar rapsų aliejų – į alyvuogių. Vakare stengiuosi nebevalgyti vaisių, ypač mandarinų ir vynuogių – kažkodėl būtent jų visada norisi vėlai vakare! Pradėjau keltis anksčiau ir valgyti pusryčius – ko anksčiau tikrai nedarydavau“, – apie pasikeitimus sakė jis.
Paklaustas, ar kada nors yra bandęs laikytis kokių nors dietų, pašnekovas buvo atviras: „Dietų – niekada. Man atrodo, jos visada baigiasi tuo pačiu: kai tik pasibaigia dieta, prasideda šaldytuvo vakarėliai. Aš tiesiog stengiuosi sveikiau rinktis, ypač vakare. Na, dar turiu vieną silpnybę – naktinius pasivaikščiojimus prie šaldytuvo. Bet su tuo dar dirbu!“
Daugiau dėmesio sportui ir sveikai mitybai skiriantis atlikėjas bei plaukų stilistas pabrėžė, kad viską daro ne dėl svorio.
„Svoris manęs visiškai nejaudina. Mano tikslas – jaustis gerai savo kūne ir turėti energijos. Anksčiau dažnai į darbą eidavau vos prabudęs, be jėgų, o dabar – visur su energija ir šypsena. Tiesiog atėjo metas pasirūpinti savimi. Juk 35-eri – pats metas gyventi pilnai, o ne skųstis nuovargiu“, – šyptelėjo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!