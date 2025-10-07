Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vytenio Partiko gyvenime – permainos: „Kaip gerai, kad pradėjau“

2025-10-07 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 17:55

Žinomas nuomonės formuotojas, dainininkas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas nuolat gerbėjus nustebina įvairiais kadrais arba naujais vėjais gyvenime. Šį kartą Vytenis pasidalino nauja veikla – sportu. Vyras pasidalino, kas pasikeitė pradėjus sportuoti.

Žinomas nuomonės formuotojas, dainininkas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas nuolat gerbėjus nustebina įvairiais kadrais arba naujais vėjais gyvenime. Šį kartą Vytenis pasidalino nauja veikla – sportu. Vyras pasidalino, kas pasikeitė pradėjus sportuoti.

2

Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš sporto klubo. Šiais kadrais vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atskleidė, kuo pasikeitė gyvenimas atradus sportą

Dainininkas, nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais iš sporto klubo. Vyrui ši veikla gyvenime nauja, tad su gerbėjais pasidalino įspūdžiais, kuo gyvenimas pasikeitė pradėjus užsiimti sportu.

View this post on Instagram

A post shared by Vytenis Alex Partikas (@vytenisalexpartikas)

Pasidalinęs nuotraukomis Vytenis rašo:

Sportas keičia ne tik kūną – jis keičia viską.

Dar tik trečia savaitė, kai pradėjau reguliariai sportuoti, bet atrodo, kad pasikeitė visas gyvenimas. Atsirado disciplina, režimas, daugiau energijos ir ramybės galvoje.

Pradėjau sąmoningiau žiūrėti į mitybą, į tai, ką dedu į kūną ir kaip rūpinuosi savimi. O svarbiausia – pasikeitė savijauta. Miegas tapo kokybiškesnis, nuotaika stabilesnė, galva šviesesnė. Ir tai tik pradžia.

Dažnai galvojam, kad sportas – tai tik svorio metimas ar raumenys. Bet iš tiesų – tai vidinės stiprybės kelias. Kai atsiranda rutina ir disciplina, gyvenime viskas stoja į savo vietas.

Už visą šitą postūmį esu nuoširdžiai dėkingas Jurbarko Energy Gym trenerei Laurai Ramanauskienei. Ji – ne tik trenerė, bet ir motyvuotoja, psichologė, žmogus, kuris tiki tavimi net tada, kai pats savimi dar netiki. Kai šalia toks žmogus – į sportą eini su šypsena, o iš jo išeini su sparnais.

Noriu tuo pasidalinti, nes žinau – daug kas laukia “tinkamo momento”. Bet jis niekada neateina. Jį sukuri pats. Kartais tereikia tiesiog padaryti pirmą žingsnį. Ir gal po trijų savaičių sakysi tą patį – „kaip gerai, kad pradėjau“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vytenis Partikas (Nuotr. socialinių tinklų ir asmeninio albumo)
Neseniai oficialiai išsiskyręs Vytenis Partikas paviešino pažinčių skelbimą: kreipiasi į visas (13)

f
f
