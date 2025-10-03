Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kaip Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį: „Negalėjau patikėti"

2025-10-03 09:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 09:25

2026 m. gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio“ arena virs 360 laipsnių scena – čia vyks vienintelis SEL koncertas 2026 metais. Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o tūkstančiai gerbėjų taps šios ypatingos nakties dalimi. 

Egidijus Dragūnas (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

2026 m. gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio" arena virs 360 laipsnių scena – čia vyks vienintelis SEL koncertas 2026 metais. Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o tūkstančiai gerbėjų taps šios ypatingos nakties dalimi. 

3

Visi bilietai, kurie buvo prieinami išankstinėje prekyboje, jau išparduoti. Dabar prasidėjo oficiali vieša prekyba – kiekvienas SEL gerbėjas turi galimybę įsigyti bilietus į šį istoriniu tapti žadantį koncertą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negalėjau patikėti, kaip greitai bėga laikas. Šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokau. Ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti šį vakarą. Nuoširdžiai lauksiu visų, kurie buvo su manimi per visus šiuos ilgus metus. Pažadu – tai bus vienas įspūdingiausių koncertų Lietuvos istorijoje“, – sako Egidijus. 

Dainos, kurios žmones lydi jau tris dešimtmečius

Tris dešimtmečius SEL dainos lydėjo tūkstančius žmonių – nuo jaunystės iki šiandienos. Kauno „Žalgirio“ arena virs scena, kur muzika taps reiškiniu, epocha, kultūros dalimi. Kiekvienas klausytojas taps šios istorijos liudininku. 

REKLAMA

„Viską, ką sukūriau ir ką nešioju širdyje, padovanosiu jums. Tai ne tik šventė – tai padėka, prisiminimas ir mūsų visų kelionė kartu“, – sako Egidijus. 

Vienintelis SEL koncertas 2026 metais – vakaras, kuris taps istorija. Bilietus galite įsigyti www.bilietai.lt ir visose Bilietai.lt kasose. 

SEL - Kam Tiek Daug feat. Soliaris

