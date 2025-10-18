Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusijos pasienyje VSAT apgręžė 22 neteisėtus migrantus

2025-10-18 08:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 08:44

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė 22 neteisėtus migrantus.

Pasieniečiai Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė 22 neteisėtus migrantus.

0

Beveik dvigubai daugiau tokių užsieniečių penktadienį apgręžė Latvijos pareigūnai – 42. Tuo metu Lenkijos pareigūnai skelbia ketvirtadienį apgręžę 63 neteisėtus užsieniečius, prnešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 2 tūkst. 643.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

 

