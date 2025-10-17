Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Netikėtas radinys: prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos – keliasdešimties metrų tunelis

2025-10-17 17:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 17:14

Lenkijos pasienio pareigūnai aptiko keliasdešimties metrų ilgio tunelį po tvora prie Lenkijos ir Baltarusijos pasienio, praneša Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis socialiniame tinkle „X“.

Netikėtas radinys: prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos – atrastas keliasdešimties metrų tunelis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos pasienio pareigūnai aptiko keliasdešimties metrų ilgio tunelį po tvora prie Lenkijos ir Baltarusijos pasienio, praneša Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis socialiniame tinkle „X“.

REKLAMA
0

Anot ministro, tunelis prasidėjo Baltarusijos pusėje ir baigėsi maždaug už 20 metrų nuo tvoros Lenkijos pusėje.

„Podlasės pasienio tarnybos pareigūnai aptiko tunelį po tvora prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Tunelis prasidėjo Baltarusijoje ir baigėsi maždaug už 20 metrų nuo Lenkijos pusės sienos. Dėka modernių elektroninių sistemų ant tvoros, Lenkijos ir Baltarusijos siena yra veiksmingai apsaugota!“ – pareiškė M. Kierwinskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiek Lenkijos valdžia, tiek Europos Sąjunga ne kartą apkaltino Baltarusijos valdžią migrantų naudojimu kaip politiniu ginklu, siekiant provokuoti krizę pasienyje.

Dėl to Lenkija prie sienos su Baltarusija sukūrė laikiną buferinę zoną, kurios galiojimas pratęstas iki 2025 m. gruodžio. Tvorą prie sienos pastatė, siekdami užkirsti kelią nelegaliai migracijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų