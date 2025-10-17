Netikėtas radinys: prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos – keliasdešimties metrų tunelis

Anot ministro, tunelis prasidėjo Baltarusijos pusėje ir baigėsi maždaug už 20 metrų nuo tvoros Lenkijos pusėje.
„Podlasės pasienio tarnybos pareigūnai aptiko tunelį po tvora prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Tunelis prasidėjo Baltarusijoje ir baigėsi maždaug už 20 metrų nuo Lenkijos pusės sienos. Dėka modernių elektroninių sistemų ant tvoros, Lenkijos ir Baltarusijos siena yra veiksmingai apsaugota!“ – pareiškė M. Kierwinskis.
‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5MkfREKLAMA— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025
Tiek Lenkijos valdžia, tiek Europos Sąjunga ne kartą apkaltino Baltarusijos valdžią migrantų naudojimu kaip politiniu ginklu, siekiant provokuoti krizę pasienyje.
Dėl to Lenkija prie sienos su Baltarusija sukūrė laikiną buferinę zoną, kurios galiojimas pratęstas iki 2025 m. gruodžio. Tvorą prie sienos pastatė, siekdami užkirsti kelią nelegaliai migracijai.
