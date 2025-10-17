Šiame rajone prasideda pratybos: šiais keliais numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas

Iki pat spalio pabaigos vyksiančiose pratybose dalyvaus daugiau kaip pustrečio tūkstančio Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karių bei 400 karinės technikos vienetų.
Pratybose taip pat dalyvaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba bei Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
Kariuomenė atkreipia dėmesį, kad spalio 17–19 dienomis ir pratybų pabaigoje, spalio 29–31 d., numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas automagistrale A1, Vilniaus ir Švenčionių rajoniniais keliais.
