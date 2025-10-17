Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiame rajone prasideda pratybos: šiais keliais numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas

2025-10-17 15:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 15:14

Švenčionių rajone, generolo Silvestro Žukausko poligone, penktadienį prasideda tarptautinės pratybos „Stiprus grifonas 2025“, skirtos stiprinti nacionalinius ir kolektyvinius gynybos pajėgumus, pranešė kariuomenė.

Į Lietuvą pratyboms atvyksta JAV karinė technika (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

0

Iki pat spalio pabaigos vyksiančiose pratybose dalyvaus daugiau kaip pustrečio tūkstančio Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karių bei 400 karinės technikos vienetų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybose taip pat dalyvaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba bei Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.

Kariuomenė atkreipia dėmesį, kad spalio 17–19 dienomis ir pratybų pabaigoje, spalio 29–31 d., numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas automagistrale A1, Vilniaus ir Švenčionių rajoniniais keliais. 

