TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siunčia žinią gyventojams: keliuose judės karinė technika, gali girdėtis sprogimai

2025-10-10 09:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 09:47

Melnragėje ir pajūrio zonoje nuo spalio 8 d. pradėtos įrenginėti inžinerinės kliūtys, ruošiantis Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamoms pratyboms „Audros smūgis 2025“ (angl. „Storm Strike 2025“), rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Spalio 13–31 d. Vakarų Lietuvoje vyksiančių pratybų metu vyks intensyvus karių ir karinės technikos judėjimas Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karinių jūrų pajėgų pratybos „Audros smūgis 2025“ tiesiogiai siejamos su visos Lietuvos kariuomenės organizuojamomis šių metų didžiausiomis pratybomis „Perkūno griausmas 2025“, kurių metu išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose. Pratybose dalyvaus Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos ir įgūdžius atnaujinti pakviesti aktyviojo kariuomenės rezervo kariai.

Pagal pratybų scenarijų, veiksmai bus vykdomi Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, Gargždų, Palangos, Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose, Kairių poligone, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje.

Vyks išsilaipinimo operacija

Pagrindiniai pratybų veiksmai numatomi I-osios Melnragės teritorijoje, kurioje vyks išsilaipinimo operacija iš Baltijos jūros į paplūdimį bei tolesni veiksmai sausumoje. Pajūryje bus pastatytos inžinerinės kliūtys – ežiai, koncertina, drakono dantys, improvizuoti minų laukai. Kai kuriose I-osios Melnragės sankryžose bus įrengtos smėlio maišais įtvirtintos šaudymo pozicijos.

Baltijos jūros pakrantėje ties Melnragės paplūdimiu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vartais ir SGD terminalo akvatorijoje patruliuos kateriai. Pratybų metu keliuose judės karinė technika, bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, gali girdėtis sprogimai sausumoje ir Baltijos jūroje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

