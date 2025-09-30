Išplito žinia apie Zaporižios AE – Lietuvos institucijos ramina: „Jokio radiologinio pavojaus nėra“

Naujienų portalą tv3.lt pasiekė informacija, kad žmonės gauna tokias žinutes:
Dėl karinių veiksmų aplink Zaporižės AE jau penktą dieną yra nutrūkęs elektros tiekimas pagrindiniu 750 kV kabeliu. Elektrinė šiuo metu maitinama septyniais dyzeliniais generatoriais, kurie neužtikrina stabilaus reaktorių aušinimo.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pranešė, kad aušinimo rezervuaro vandens lygis sumažėjo iki 13,4 m — tai kritinis rodiklis, žemiau kurio gali kilti kuro strypų išlydymo rizika. Zaporižės AE yra nutolusi nuo mūsų per maždaug 950 km, o radionuklidai, esant stipriam ir palankiam vėjui, Vilnių gali pasiekti per 12–24 valandas.
Kas svarbu dabar:
- turėti kalio jodido tablečių (jei neišduota, galima įsigyti vaistinėse);
- tinkamos tik specialiosios 65 mg (kartais 130 mg) kalio jodido tabletės, skirtos apsaugai nuo radioaktyvaus jodo;
- laiku išgerta tinkama KI dozė prisotina skydliaukę paprastu (neradioaktyviu) jodu, todėl radioaktyvus jodas nebeįsisavinamas.
Situacija labai nestabili. Panikuoti nereikia, tačiau būtina sekti naujienas, turėti tablečių ir būti pasiruošusiems prireikus izoliuotis namuose 1–3 paras (tai pavojingiausias laikotarpis).
Pasidalinkite šia informacija per būrius maksimaliai, kad žinutė pasiektų visus kareivukus.
Lietuvos kariuomenė: „Jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra“
Lietuvos kariuomenės atstovai naujienų portalui tv3.lt perdavė pirmadienį paskelbtą Vyriausybės žinią, jog šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.
Bendra branduolinės saugos ir saugumo situacija Zaporižios AE yra itin nestabili, nes elektrinėje naudojami avariniai dyzeliniai generatoriai, kurie tiekia elektrą, reikalingą šešiems sustabdytiems reaktoriams aušinti ir kitoms svarbioms branduolinės saugos ir saugumo funkcijoms užtikrinti.
Zaporižios AE nuo antradienio, rugsėjo 23 d., antros dienos pusės, neturi vienintelės likusios išorinės elektros tiekimo linijos, kuri yra šiuo metu pažeista dėl karinių veiksmų. TATENA ekspertai, kurie dirba Zaporižios AE, negalėjo apžiūrėti pažeistos išorinės 750 kV elektros tiekimo linijos būklės.
Vyriausybė praneša, kad iš karto po antradienio 750 kV linijos atjungimo, pradėjo veikti 18 elektrinės turimų avarinių dyzelinių generatorių. Kaip ir ankstesnių panašių įvykių metu, Zaporižios AE palaipsniui sumažino jų skaičių iki tiek, kiek reikalinga elektrinei būtinai energijai gaminti – šiuo metu veikia septyni – siekiant taupiai naudoti dyzelinį kurą.
Zaporižios AE informavo TATENA, kad turi degalų atsargų, kurių pakaktų beveik 20 dienų avariniams dyzeliniams generatoriams veikti. Atominė elektrinė informavo, kad reguliariai papildo dyzelinio kuro atsargas.
Radiacijos stebėjimo stotys, anot Vyriausybės pranešimo, esančios Ukrainos Zaporižios AE teritorijoje ir už jos ribų, parodė, kad radiacijos lygis nepakito ir išliko normalus. Be to, TATENA ekspertai rugsėjo 25 d. atliko nepriklausomą stebėjimą elektrinės teritorijoje, kuriuo taip pat patvirtino, kad radiacijos lygis aplinkoje nepakitęs.
TATENA ekspertai, dirbantys Chmelnyckio, Rivnės ir Pietų Ukrainos AE, bei Čornobylio AE objektuose, pranešė, apie žymų karinių veiksmų suintensyvėjimą pastarosiomis savaitėmis.
Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.
VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.
Zaporižios AE jau šešias dienas yra be elektros
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė jau šešias dienas yra be elektros – ji visiškai atjungta nuo Ukrainos energetikos sistemos ir veikia tik naudodama atsarginius dyzelinius generatorius. Ekspertai perspėja: jei šie sustos, gali kilti katastrofa, kurios padarinius pajustų visa Europa.
Saugumo sistemų veikimą šiuo metu užtikrina atsarginiai dyzeliniai generatoriai. Apie tai, remdamasi Ukrainos branduolinės energetikos inžinieriumi Olehu Korikovu, pranešė Valstybinė atominės energetikos reguliavimo tarnyba, rašo „Unian“.
„Okupantų ignoruojami branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimai bei principai, Rusijos kariuomenės apšaudomos elektros perdavimo linijos, jų sugadinimas ir kliūčių sudarymas Ukrainos specialistams atkurti šias linijas – visi šie veiksmai gali visiškai priversti prie blogiausio scenarijaus“, – teigė specialistas.
