Kauno centre lapkritį bus atidengtas paminklas Petrui Vileišiui

Kaip antradienį pranešė Kauno savivaldybė, Ukrainos skulptorių sukurtą monumentą miestui dovanoja kultūros mecenatas Pranas Kiznis.
„Petro Vileišio veikla buvo nepaprastai plati – nuo inžinerijos ir švietimo iki lietuviškos spaudos leidybos. Jo indėlis į valstybės modernizaciją ir tautinės savimonės stiprinimą vertas pagarbos, o paminklas taps gyvu istorijos pasakojimu, įprasminančiu jo darbus Lietuvai“, – cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tai bus antroji skulptūra, kurią P. Kiznis kartu su žinomais Ukrainos skulptoriais Olesiu Sidoruku ir Borisu Krylovu dovanoja miestui. Praėjusiais metais Ramybės parke atidengta skulptūra skirta Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Aleksandrui Jogailaičiui.
Pasak savivaldybės, realaus dydžio skulptūra liejama iš bronzos. Ji vaizduoja kostiumu pasipuošusį P. Vileišį, sėdintį ant dekoruotos kėdės. Poza atkartota iš nuotraukos, kuomet visuomenininkas dar buvo jaunas. Kompozicija sukurta ant postamento, papuošto apskritu ornamentu, jame įkomponuoti reljefiniai motyvai, primenantys knygų nugarėles.
P. Vileišis, būdamas tiltų ir geležinkelio statybos specialistu, vadovavo svarbiems infrastruktūros projektams Lietuvoje ir užsienyje. Spaudos draudimo metais jis kartu su kitais lietuviais geležinkelininkais padėdavo knygnešiams gabenti draudžiamas knygas, užtikrindamas lietuviško žodžio ir idėjų sklaidą.
Savo lėšomis jis rėmė lietuviškų mokyklų steigimą, finansavo kalbos kursus, jaunimo ugdymo iniciatyvas, tikėdamas, kad tik išsilavinusi tauta gali sukurti stiprią valstybę. Kaune ir Vilniuje steigė spaustuves, leido knygas bei pirmąjį legalų lietuvišką dienraštį. Per gyvenimą išleido apie 100 lietuviškų leidinių – nuo grožinės literatūros iki mokslo populiarinimo knygelių.
Tarpukariu P. Vileišis gyveno Kaune, tuometinėje laikinojoje sostinėje. Dirbo Susisiekimo ministerijoje, vadovavo Inžinierių korpusui, prisidėjo prie valstybės infrastruktūros kūrimo, buvo aktyvus visuomenininkas.
P. Vileišis mirė 1926 metų rugpjūčio 12 dieną Palangoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!