Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno centre lapkritį bus atidengtas paminklas Petrui Vileišiui

2025-09-30 15:57 / šaltinis: BNS
2025-09-30 15:57

Kaune, Kęstučio ir Gedimino gatvių sankirtoje esančiame skvere, lapkritį ketinama atidengti paminklą visuomenininkui, politikui bei inžinieriui Petrui Vileišiui.

Kaunas (nuotr. Shutterstock.com)

Kaune, Kęstučio ir Gedimino gatvių sankirtoje esančiame skvere, lapkritį ketinama atidengti paminklą visuomenininkui, politikui bei inžinieriui Petrui Vileišiui.

REKLAMA
0

Kaip antradienį pranešė Kauno savivaldybė, Ukrainos skulptorių sukurtą monumentą miestui dovanoja kultūros mecenatas Pranas Kiznis.

„Petro Vileišio veikla buvo nepaprastai plati – nuo inžinerijos ir švietimo iki lietuviškos spaudos leidybos. Jo indėlis į valstybės modernizaciją ir tautinės savimonės stiprinimą vertas pagarbos, o paminklas taps gyvu istorijos pasakojimu, įprasminančiu jo darbus Lietuvai“, – cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai bus antroji skulptūra, kurią P. Kiznis kartu su žinomais Ukrainos skulptoriais Olesiu Sidoruku ir Borisu Krylovu dovanoja miestui. Praėjusiais metais Ramybės parke atidengta skulptūra skirta Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Aleksandrui Jogailaičiui.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak savivaldybės, realaus dydžio skulptūra liejama iš bronzos. Ji vaizduoja kostiumu pasipuošusį P. Vileišį, sėdintį ant dekoruotos kėdės. Poza atkartota iš nuotraukos, kuomet visuomenininkas dar buvo jaunas. Kompozicija sukurta ant postamento, papuošto apskritu ornamentu, jame įkomponuoti reljefiniai motyvai, primenantys knygų nugarėles.

REKLAMA

P. Vileišis, būdamas tiltų ir geležinkelio statybos specialistu, vadovavo svarbiems infrastruktūros projektams Lietuvoje ir užsienyje. Spaudos draudimo metais jis kartu su kitais lietuviais geležinkelininkais padėdavo knygnešiams gabenti draudžiamas knygas, užtikrindamas lietuviško žodžio ir idėjų sklaidą.

Savo lėšomis jis rėmė lietuviškų mokyklų steigimą, finansavo kalbos kursus, jaunimo ugdymo iniciatyvas, tikėdamas, kad tik išsilavinusi tauta gali sukurti stiprią valstybę. Kaune ir Vilniuje steigė spaustuves, leido knygas bei pirmąjį legalų lietuvišką dienraštį. Per gyvenimą išleido apie 100 lietuviškų leidinių – nuo grožinės literatūros iki mokslo populiarinimo knygelių.

Tarpukariu P. Vileišis gyveno Kaune, tuometinėje laikinojoje sostinėje. Dirbo Susisiekimo ministerijoje, vadovavo Inžinierių korpusui, prisidėjo prie valstybės infrastruktūros kūrimo, buvo aktyvus visuomenininkas.

P. Vileišis mirė 1926 metų rugpjūčio 12 dieną Palangoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“
Tekvondo | „Stop“ kadras
„Korėjos ambasadoriaus taurės“ tekvondo turnyras Vilniuje subūrė daugiau nei 200 sportininkų
Irmanto Kojelavičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.
Ant kultūrizmo turnyro Vilniuje nugalėtojų podiumo – ir nauji vardai
Nojus Jakelaitis | Roko Snarskio nuotr.
Vilniuje pirmą kartą vyks „Korėjos ambasadoriaus taurės“ tarptautinės tekvondo varžybos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų