Kauno kalėjime neblaivūs užtikti trys darbuotojai

Darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo, o dėl susidariusios situacijos atliekami papildomi patikrinimai, skelbia Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).
Kaip teigiama departamento pranešime, pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas LKT Etikos komisijoje.
Tarnyba teigia nuosekliai vykdanti tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus darbe.
