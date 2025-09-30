Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno kalėjime neblaivūs užtikti trys darbuotojai

2025-09-30 13:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 13:24

Kauno kalėjime pirmadienį, atlikus planinį patikrinimą, nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. 

Kauno kalėjimas. ELTA / Dainius Labutis

0

Darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo, o dėl susidariusios situacijos atliekami papildomi patikrinimai, skelbia Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).

Kaip teigiama departamento pranešime, pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas LKT Etikos komisijoje.

 Tarnyba teigia nuosekliai vykdanti tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus darbe.

