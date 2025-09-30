Žuvus alytiškiui prabilo apie sukrečiančias detales: siaubinga – tai tragedija nukentėjusiojo šeimai

Įmonė, kurioje dirbo vyras, taip pat registruota Dzūkijos sostinėje.
Mirties aplinkybės
Kaip nustatė Valstybinė darbo inspekcija (VDI), atliekant vamzdyno klojimo darbus galimai dėl vandentiekio avarijos įmirkusiame molingame grunte iškastoje 1,75 m gylio iškasoje vertikaliais šlaitais, nuslinko iškasos šlaitas ir prispaudė alytiškį.
Iškasos šlaitai nebuvo sutvirtinti, nors tokie darbai priskiriami prie didelės rizikos.
Darbuotojas buvo skubiai išlaisvintas, pradėtas gaivinimas, tačiau, medikams konstatavus mirtį, jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Pradėtas tyrimas
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Kauno skyriaus darbo inspektoriai nedelsdami pradėjo įvykio tyrimą, renka įvykiui reikšmingą informaciją, siekdami nustatyti nelaimės priežastis ir aplinkybes.
„Šis įvykis dar kartą parodo, kad darbų organizavimo iškasose problemos išlieka vienos aktualiausių statybos sektoriuje. Darbdaviai privalo imtis visų būtinų prevencinių priemonių – sumažinti šlaitų statumą iki būtinų pavojams eliminuoti nuolydžių arba naudoti (įrengti) iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, tinkamai instruktuoti darbuotojus ir užtikrinti nuolatinę darbų priežiūrą.
Net ir trumpalaikis aplaidumas tokiose situacijose gali kainuoti žmogaus gyvybę, kaip ir nutiko šįkart“, – pabrėžia Saulius Balčiūnas, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius.
Tai jau ketvirtas mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe šiemet statybos sektoriuje ir antras, susijęs su darbais iškasose. Pažymėtina, kad, atliekant darbus iškasose, dėl netinkamo darbo vietų įrengimo, nuslinkus gruntui, kiekvienais metais įvyksta bent vienas mirtinas ir 2–3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe – tai yra praktika, kuri kartojasi daugybę metų.
„Kiekvienas toks atvejis – tai tragedija nukentėjusiojo šeimai arba skausmingos pasekmės pačiam nukentėjusiajam, netektis ir didelė našta visuomenei, – pabrėžia Saulius Balčiūnas. – Netekus darbuotojo, kuris yra maitintojas, arba darbuotojui praradus dėl nelaimingo atsitikimo darbe darbingumą ir negalint visavertiškai sugrįžti į darbo rinką, ne tik emociškai, bet ir stipriai materialiai nukenčia šeima, taip pat dalis finansinės naštos persiskirsto kiekvienam visuomenės nariui. Ir visa tai – tik dėl to, kad kažkuris darbdavys pataupė darbuotojų saugos ir sveikatos sąskaita. Tokia praktika nepriimtina, ir, manytina, atsakomybė turėtų būti griežtinama.“
VDI primena, kad darbdaviai, vykdydami pavojingus žemės kasimo darbus, privalo įvertinti visus galimus rizikos veiksnius, atlikti profesinės rizikos vertinimą ir numatyti tinkamas prevencines priemones. Teisės aktai įpareigoja darbus organizuoti taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo grunto griūties rizikos – įrengiant iškasų šlaitų sutvirtinimus, naudojant klojinius ar kitas kolektyvines apsaugos priemones.
Papildomą informaciją apie darbų saugą iškasose bei rekomendacijas darbdaviams galima rasti VDI interneto svetainėje, rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“.
