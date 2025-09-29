Siaubas Utenos rajone: į griovį įlėkė automobilis, iš vandens ištrauktas vairuotojo kūnas

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 8.02 val. buvo gautas medikų pranešimas apie eismo įvykį Vyžuonų viensėdyje, Kunigiškių gatvėje, kurio metu automobilis įvažiavo į melioracijos griovį su vandeniu.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, medikai konstatavo automobilio vairuotojo mirtį.
Iš melioracijos griovio ištrauktas žmogaus kūnas, vėliau – ir lengvasis automobilis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!