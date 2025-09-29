Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubas Utenos rajone: į griovį įlėkė automobilis, iš vandens ištrauktas vairuotojo kūnas

2025-09-29 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:06

Utenos rajone sekmadienio rytą automobilis įlėkė į griovį, iš jo ištrauktas transporto priemonės vairuotojo kūnas.

0

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 8.02 val. buvo gautas medikų pranešimas apie eismo įvykį Vyžuonų viensėdyje, Kunigiškių gatvėje, kurio metu automobilis įvažiavo į melioracijos griovį su vandeniu. 

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, medikai konstatavo automobilio vairuotojo mirtį. 

Iš melioracijos griovio ištrauktas žmogaus kūnas, vėliau – ir lengvasis automobilis.

